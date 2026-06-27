Sinner apuesta por “pequeños cambios” para Wimbledon tras su tropiezo en París

“Hemos hecho algunos cambios. No grandes cambios. Siempre he creído en los pequeños detalles y en los pequeños ajustes”, afirmó el vigente campeón de Wimbledon, Jannik Sinner, que debutará el lunes frente al serbio Miomir Kecmanovic (51 del mundo).

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Sinner sufrió una inesperada eliminación en Roland Garros cuando dominaba por dos sets a cero al argentino Juan Manuel Cerúndolo en París, que se acabaría imponiendo en cinco mangas. “No veremos aquí (en Wimbledon) el resultado” de esos cambios, advirtió Sinner. “Es un proceso que lleva tiempo, no hay nada mágico, pero estamos haciendo todo lo posible”, insistió el ganador de cuatro torneos del Grand Slam.

Sinner conquistó Wimbledon el año pasado al derrotar al español Carlos Alcaraz en la final. Además se ha impuesto dos veces en el Open de Australia (2024 y 2025) y una en el Abierto de Estados Unidos (2024).

La ausencia de Alcaraz, ganador de Wimbledon en 2023 y 2024 y finalista en 2025, puede permitir a Sinner revalidar el título. “Estoy muy satisfecho con el trabajo realizado durante las últimas dos semanas y media, me siento bien preparado”, añadió Sinner, de 24 años, que no ha disputado ningún torneo de preparación sobre hierba.

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Sinner recordó que su temprana eliminación en el ATP 500 de Halle (Alemania), sobre hierba, en 2025, no le impidió conquistar su primer título de Wimbledon pocas semanas después. Tras su desfallecimiento en Roland Garros, Sinner aseguró que las pruebas físicas a las que se sometió fueron bien.

El italiano limitó su rueda de prensa a cinco minutos en inglés y otros tantos en italiano. Igual que en Roland Garros, varias estrellas del circuito mundial tienen previsto acortar sus compromisos con los medios antes del torneo para presionar a los organizadores de los Grand Slam, al considerar que no reciben una parte suficiente de los ingresos generados por los cuatro torneos más importantes del tenis mundial.