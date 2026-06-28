Simón Bolívar da alcance a José Meza en la cima del Grupo A de la Copa de Oro

Simón Bolívar consiguió la victoria en la apertura de juegos de revancha por la Copa de Oro, y dio la nota al alcanzar la cima, compartiendo la posición con el Sportivo José Meza de Ñemby, en el Grupo A del torneo.

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En el otro grupo, Deportivo Atenas sigue comandando el lote, a pesar del empate contra Independiente de Barrio Obrero. Tiene como escoltas a Villeta FC, Atlético La Merced y 12 de Junio.

Por el Grupo A, Cerro Corá de Lambaré cedió ante el puntero Sportivo José Meza de Ñemby, perdiendo 5-3.

Cerro Corá tampoco pudo aprovechar la localía conra Artemios FC y perdió 5-3.

29 de Septiembre cayó contra Simón Bolívar por 6-3, y los libertadores aprovecharon el empate de José Meza para compartir el liderato.

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Estuvo libre el club San Antonio de dicha ciudad.

Por la Serie B, Independiente de Barrio Obrero le sacó un punto a Deportivo Atenas, empatando 2-2.

Villeta FC sigue su camino ascendente y derrotó 4-2 al Atlético La Merced.

En el otro partido, Nuestra Señora de la Asunción Club no pudo contra el difícil 12 de Junio, cayendo goleado por 9-3.

Tuvo fecha libre Fomento de Barrio Obrero.

* Puntuaciones. Las posiciones cumplidas ocho fechas, son las siguientes:

Grupo A

Simón Bolívar 12 puntos

José Meza 12 puntos

Artemios FC 8 puntos

29 de Septiembre 8 puntos

Cerro Corá 6 puntos

Deportivo Primor 2 puntos

San Antonio 0.

Grupo B

Atenas 11 puntos

Villeta FC 8 puntos

La Merced 8 puntos

12 de Junio 8 puntos

Independiente de Barrio Obrero 7 puntos

Fomento de Barrio Obrero 6 puntos

Nuestra Señora de la Asunción Club 0.