La selección de Limpio se consagró bicampeón del Nacional Femenino de Fútbol de Salón, en Bella Vista Sur.

El combinado limpeño se consagró campeón en forma categórica al imponerse en la gran final del salonismo femenino a Santa Rosa del Aguaray, que fue un digno rival que llegó meritoriamente a dicha instancia.

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De esta manera, Limpio revalidó el título conquistado en 2025, seguida en este caso por la selección de Santa Rosa.

El resultado de la final fue de 4 a 3 a favor de las limpeñas, contra las sampedranas.

En el podio subió también Cerrito, que se impuso también por 4 a 3 en el juego por el bronce a las anfitrionas de Bella Vista Sur.

* Premios individuales. En cuanto a los galardones individuales, la valla menos vencida correspondió a las porteras campeonas, Natasha Martinez y Diana Salinas, con 10 goles recibidos, en todo el certamen.

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La goleadora del torneo fue Liz Peña, también del cuadro campeón, con la tremenda producción de 20 dianas.