Dani Vallejo, debut y despedida de Wimbledon

Pese al arranque prometedor, que le permitió adjudicarse en primer set, Adolfo Daniel Vallejo no pudo conservar su nivel y fue acumulando errores contra el colombiano Nicolás Mejía, proveniente de la clasificación y que lo superó en cuatro mangas.

Fue 4-6, 6-4, 7-5 y 7-6 (2) para el “cafetero”, en prolongado “match” con 4 horas de duración.

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El enfrentamiento se desarrolló en la Cancha 6 (tercer turno) del All England Lawn Tennis y Croquet Club, en Londres. El connacional falló más de la cuenta, tanto en el saque como en las equivocaciones no forzadas.

Dani registró 3 aces, tuvo 10 dobles faltas y 45 errores contra 25 del rival, mucho más equilibrado.

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Este fue el decimotercer partido de la temporada mayor ATP de paraguayo de 22 años, de ascendente carrera, que lleva 7 victorias y 6 derrotas.

En total registra 24 juegos, de los cuales ganó 14 y perdió 10, de acuerdo a los datos proporcionados por la central del tenis mundial que refiere que su mejor ránking fue 70, el 18 de mayo del presente año. Actualmente ocupa el puesto 72.

En Roland Garros, Dani disputó dos instancias. En la primera venció al británico Cameron Norrie y en la segunda sucumbió contra el francés Moise Kouame.