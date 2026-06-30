Junior Caminero buscará la revancha en el 'Home Run Derby 2026' tras una semana histórica

El tercera base de los Rays de Tampa Bay, actuales líderes del Este de la Americana a juego y medio de los Yanquis de Nueva York, afrontará su segunda participación consecutiva en el tradicional concurso de cuadrangulares de las mayores con el objetivo de conquistar un título que se le escapó el año pasado, cuando cayó en la final ante el estadounidense Cal Raleigh por 18-15.

Caminero, de apenas 22 años - y quien cumplirá 23 el domingo próximo- llega a la competencia de cuadrangulares en uno de los mejores momentos de su carrera y convertido en una de las principales figuras ofensivas de las Grandes Ligas.

El dominicano fue elegido Jugador de la Semana de la Liga Americana después de batear para .423, con siete jonrones, 15 carreras impulsadas, cuatro dobles y ocho carreras anotadas en sus últimos siete encuentros.

En la presente temporada, Caminero registra .292 de promedio, .384 de OBP y .548 de slugging, además de 22 jonrones y 49 carreras impulsadas en los primeros 81 partidos de Tampa Bay.

La participación de Caminero en el festival de cuadrangulares representa, además, una nueva oportunidad para inscribir su nombre en la historia del evento, ya que podría convertirse en uno de los campeones más jóvenes del concurso.

Con 74 jonrones en su carrera antes de cumplir los 23 años, el dominicano ya posee la tercera mayor cifra entre los jugadores nacidos en la República Dominicana, solo superado por Juan Soto (Mets de Nueva York) y Fernando Tatis Jr. (Padres de San Diego).

Después de quedarse a un paso de la gloria hace un año, Caminero llegará a Filadelfia dispuesto a cumplir una promesa que hizo antes de su debut en el Festival de Jonrones 2025 y que hasta ahora ha honrado en cada escenario en que ha visto acción: "Voy a dar un espectáculo".