Olimpia triunfa y se mantienen en la cima de la Premium de futsal

El jueves se disputaron cuatro partidos de los seis programados para la novena fecha de la Liga Premium de Futsal FIFA, donde la victoria de Olimpia sobre Afemec le permite seguir disfrutando de la vanguardia.

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También consiguieron sendos triunfos Cerro Porteño, Presidente Hayes, mientras Coronel Escurra ganaba hasta que se suspendió el cotejo.

También fueron pospuestos los partidos entre 3 de Mayo vs. Exa Ysaty y Recoleta FC vs. Sol/Campoalto, que serán reprogramados.

En cuanto a los partidos disputados, Olimpia jugó un gran partido contra el siempre difícil Afemec, y encontró los goles para doblegar por 4-0 a los “educadores” en el Sacramento.

Cerro Porteño se liberó en el segundo tiempo contra el guapo Star’s Club y selló un resultado favorable también por 4-0, tras un ajustado primer tiempo donde los azulgranas iban al frente por la mínima, 1-0.

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Presidente Hayes consiguió una importante victoria en su cancha, frente a San Cristóbal, imponiéndose 3-1, en el Fortín de Tacumbú.

Coronel Escurra se imponía a Deportivo Santaní 2-1 pero el juego fue interrumpido por aparente falta de garantías y todo deberá dilucidarlo el Tribunal de Justicia.

Cerro Porteño todavía debe regularizar contra Afemec y Exa Ysaty, por lo que puede subir mas aún en la clasificación.

* Posiciones. Con varios partidos a disputarse para regularizar el certamen, las tabla de posiciones está así:

Olimpia 19 puntos, Cerro Porteño 17, Exa Ysaty 16, Afemec 13, Presidente Hayes 12, Deportivo Santaní 11, San Cristóbal 11, Star’s Club 11, Recoleta FC 9, 3 de Mayo 8, Sol/Campoalto 7, Coronel Escurra 4.