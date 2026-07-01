Jueves, 2 de julio de 2026

- PORTUGAL-CROACIA. Cristiano Ronaldo y Luka Modric, antiguos compañeros del Real Madrid y veteranos capitanes que se resisten al tiempo, se enfrentan en una eliminatoria de dieciseisavos de final cargada de simbolismo, que decidirá el rival del vencedor del España-Austria y que ha desbordado la expectación en una ciudad canadiense de Toronto con comunidades portuguesa y croata muy arraigadas.

- SUIZA-ARGELIA. Las selecciones de Suiza y Argelia tienen todo por ganar cuando se enfrenten este jueves en el BC Place de la ciudad canandiense de Vancouver, al no figurar entre las favoritas, en unos dieciseisavos del Mundial 2026 que ya han descabezado a dos potencias como Alemania y Países Bajos.

. Además, previas de los partidos del viernes: Australia-Egipto, Argentina-Cabo Verde y Colombia-Ghana, y actualidad del resto de selecciones.

- Ciudad de México. La asociación civil feminista Las Panas, dedicada a fomentar la autonomía económica y procesos terapéuticos para las mujeres a través de la panadería, denuncia el desalojo de sus instalaciones por el fenómeno de la gentrificación intensificado desde el arranque del Mundial de fútbol.

Miami. La venezolana Deyna Castellanos, considerada la mejor jugadora en la historia del fútbol femenino de su país, mantiene la ilusión de disputar la repesca que podría darle a Venezuela una histórica clasificación al Mundial femenino de 2027 en Brasil, aunque reconoció en una entrevista con EFE que vive con "mucho dolor" los terremotos que asolaron el país el mes pasado.

Londres. La polaca Iga Swiatek, defensora del título y tercera cabeza de serie, se enfrenta este jueves a la checa Karolina Pliskova, número 73 del mundo, en la segunda ronda del cuadro femenino del torneo de Wimbledon, en cuyo cuadro masculino el alemán Alexander Zverev, tercer favorito y reciente campeón en Roland Garros, se ve las caras con el francés Valentin Royer.

Madrid. 15 años del primer título de Djokovic en Wimbledon. Mientras asume la cuenta atrás para el final de su carrera y cabila sobre si este del 2026 será su última presencia en el All England Club, Novak Djokovic recuerda tal día como este, un 3 de julio, que quince años atrás la placa con su nombre formó parte de la relación de vencedores de Wimbledon, un honor al alcance de pocos. Por Santiago Aparicio.

Barcelona. Análisis del recorrido del Tour de Francia, que empieza el sábado en Barcelona y estará marcado por la montaña decisiva de la tercera semana, con cinco finales en alto, una contrarreloj y una doble meta en el Alpe d'Huez. La emoción está garantizada hasta el final. Por Carlos de Torres

. Barcelona. Análisis del estado de forma de los favoritos al maillot amarillo. El esloveno Tadej Pogacar llega lanzado, el danés Jonas Vingegaard será su principal rival y el joven frances Paul Seixas, una incógnita. El español Juan Ayuso luchará por el podio. Por Carlos de Torres

. Barcelona. Presentación de los equipos que competirán en el Tour de Francia, que saldrá de Barcelona por primera vez en la historia, en un evento que discurrirá entre el recinto modernista de Sant Pau y la Sagrada Familia a través de la avenida Gaudí, e incluirá actuaciones musicales y artísticas.

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- Previa del Gran Premio de Gran Bretaña, 9ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa de viernes a domingo en el circuito de Silverstone. (FOTO)

- Tour de Francia. Análisis del recorrido del Tour de Francia.

- Tour de Francia. Análisis del estado de forma de los favoritos al maillot amarillo.

- Tour de Francia. Presentación del LIDL Trek en la tienda LDL de Esplugues de Llobregat, Barcelona.

- Tour de Francia. Así se gestó la 'Grand Départ' del Tour de Francia en Barcelona.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Dieciseisavos de final: España-Austria, en Inglewood (19.00 GMT); Portugal-Croacia, en Toronto (23.00 GMT); Suiza-Argelia, en Vancouver (03.00 GMT).

. Previas de los partidos Australia-Egipto, Argentina-Cabo Verde y Colombia-Ghana.

- Ciudad de México. La asociación civil feminista Las Panas, dedicada a fomentar la autonomía económica y procesos terapéuticos para las mujeres a través de la panadería, denuncia el desalojo de sus instalaciones por el fenómeno de la gentrificación intensificado desde el arranque del Mundial de fútbol. (FOTO) (VÍDEO)

- Miami. Entrevista con la venezolana Deyna Castellanos, considerada la mejor jugadora en la historia del fútbol femenino de su país. (FOTO) (VÍDEO)

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- El viernes 3 se cumple el 15 aniversario del primer torneo de Wimbledon ganado por Novak Djokovic, que derrotó al campeón y defensor del título, Rafael Nadal. Djokovic, tres lustros del primer Wimbledon.

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12). Información de Javier Peña Atienza.

. Pista central (a partir de las 12.30 GMT): Karolina Pliskova (CZE)-Iga Swiatek (POL/3), Matteo Berrettini (ITA)-Arthur Fils (FRA/20), Caty McNally (USA)-Elena Rybakina (KAZ, 2).

. Pista 1 (12.00 GMT): Katie Swan (GBR)-Madison Keys (USA/26), Valentin Royer (FRA)-Alexander Zverev (GER/2), Jakub Mensik (CZE/15)-Grigor Dimitrov (BUL).

. Pista 2 (10.00 GMT): Taylor Fritz (USA/6)-Patrick Kypson (USA), Amanda Anisimova (USA/6)-Sofia Kenin (USA), Frances Tiafoe (USA/17)-Jan Choinski (GBR), Jasmine Paolini (ITA/13)-Viktorija Golubic (SUI).

. Pista 3: Alex de Miñaur (AUS/5)-Adrian Mannarino (FRA), Alexandra Eala (PHI/29)-Maya Joint (AUS), James Duckworth (AUS)-Flavio Cobolli (ITA/9), Camila Osorio (COL)-Linda Noskova (CZE/9).

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Redacción EFE Deportes