Patinadores paraguayos conquistan medallas en el Panamericano de Buenos Aires

Los patinadores paraguayos Erika Alarcón, Paloma García, Mizuki Matsuura y Santiago Insaurralde cargaron sus mochilas con preseas, concursando en el Campeonato Panamericano de Naciones de Patinaje Artístico 2026, en la capital argentina.

El Team Paraguay dejó en alto la enseña patria una vez mas en el campo internacional.

En Solo Dance Senior Ladies, Erika Alarcón obtuvo una merecida presea de plata, quedando como subcampeona panamericana en la modalidad Solo Dance Senior Ladies, con lo que da claras muestras que mantiene intactas sus dotes, aquellas que la llevaron a lo mas alto a nivel mundial.

Lea más: Paloma García, plata en Buenos Aires

* Tres medallas de oro. Paloma, Mizuki y Santiago consiguieron sendas preseas doradas en sus respectivas categorías, consagrándose campeones panamericanos.

Paloma hizo historia al convertirse en Tetracampeona Panamericana. En esta ocasión alcanzó el máximo laurel conquistando la medalla de oro en la categoría Solo Dance Junior Ladies de la cita Panamericana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Solo Dance Tot Ladies, Mizuki Matsuura, es la flamante Campeona Panamericana 2026.

En Caballeros, Santiago Insaurralde se consagró Campeón Panamericano en Solo Dance.

Durante el mes de junio se realizaron diversos concursos en el sitio del evento, como el Festival Panamericano de Novatos y Escuelas, el Campeonato de Clubes Promocionales, la Copa Panamericana de Figuras Obligatorias y el Campeonato Panamericano de Naciones.