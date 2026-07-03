Colonial y 3 de Noviembre igualan y mantienen el liderato en el futsal de Honor

Sport Colonial y 3 de Noviembre siguen en la vanguardia del torneo de Honor de futsal, segunda liga en importancia de la APF, luego de su paridad de 2-2. El partido se disputó en Tacumbú, este jueves.

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Universidad Americana no pudo sacar ventaja en su visita a la loma San Gerónimo y el dueño de casa goleó 6-2.

Villa Virginia también derrotó con contundencia 3-0 a Deportivo Sajonia, que estaba escoltando a los punteros, al igual que Americana.

Fernando de la Mora cayó a domicilio en el partido contra Deportivo Humaitá. Los humaiteños se impusieron por 5-3.

Filosofía UNA goleó 7-1 a Sportivo Ameliano, en juego disputado en el CEPB.

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Tabla de posiciones

Cumplida la fecha 4, con un partido a regularizar entre Sajonia y Humaitá, las posiciones están así:

1° Sport Colonial 10 puntos - 4 partidos

3 de Noviembre 10 puntos - 4 partidos

3° Villa Virginia 7 puntos - 4 partidos

4° Deportivo Sajonia 6 puntos - 3 partidos

Universidad Americana 6 puntos - 4 partidos

6° San Gerónimo 5 puntos - 4 partidos

7° Deportivo Humaitá 4 puntos - 3 partidos

8° Fernando de la Mora 3 puntos - 4 partidos

Filosofía UNA 3 puntos - 4 partidos

10° Sportivo Ameliano 0 punto - 4 partidos