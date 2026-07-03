Polideportivo
03 de julio de 2026 a la - 18:20

Colonial y 3 de Noviembre igualan y mantienen el liderato en el futsal de Honor

3 de Noviembre sacó un empate en su visita al Sport Colonial, por la 4ª fecha del torneo de la División de Honor.
3 de Noviembre sacó un empate en su visita al Sport Colonial, por la 4ª fecha del torneo de la División de Honor.

Sport Colonial y 3 de Noviembre igualaron 2- a 2 en juego por la 4ª fecha del torneo de la División de Honor del Futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en la jornada que se cumplió este jueves, para compartir el primer puesto de la clasificación.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Sport Colonial y 3 de Noviembre siguen en la vanguardia del torneo de Honor de futsal, segunda liga en importancia de la APF, luego de su paridad de 2-2. El partido se disputó en Tacumbú, este jueves.

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Universidad Americana no pudo sacar ventaja en su visita a la loma San Gerónimo y el dueño de casa goleó 6-2.

Villa Virginia también derrotó con contundencia 3-0 a Deportivo Sajonia, que estaba escoltando a los punteros, al igual que Americana.

Fernando de la Mora cayó a domicilio en el partido contra Deportivo Humaitá. Los humaiteños se impusieron por 5-3.

Filosofía UNA goleó 7-1 a Sportivo Ameliano, en juego disputado en el CEPB.

Tabla de posiciones

Cumplida la fecha 4, con un partido a regularizar entre Sajonia y Humaitá, las posiciones están así:

1° Sport Colonial 10 puntos - 4 partidos

3 de Noviembre 10 puntos - 4 partidos

3° Villa Virginia 7 puntos - 4 partidos

4° Deportivo Sajonia 6 puntos - 3 partidos

Universidad Americana 6 puntos - 4 partidos

6° San Gerónimo 5 puntos - 4 partidos

7° Deportivo Humaitá 4 puntos - 3 partidos

8° Fernando de la Mora 3 puntos - 4 partidos

Filosofía UNA 3 puntos - 4 partidos

10° Sportivo Ameliano 0 punto - 4 partidos