Salah, titular en Egipto

Salah sufrió una distensión en los isquiotibiales durante el partido contra Irán, de la última jornada de la primera fase, y no ha hecho más que entrenamientos parciales con el grupo esta semana. El técnico, Hossam Hassan, aseguró que no iba ser titular si no estaba al cien por ciento, porque no iba a arriesgar, pero finalmente el capitán parte en el once inicial.

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Jordan Bos, Aziz Behich, Harry Souttar; Lucas Herrington; Connor Metcalf, Aiden O'Neill, Jackson Irvine; Nestory Irankunda, Cristian Volpato.

Egipto: Mustafa Shoubir; Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez; Emman Ashour, Mustafa Zico, Hamdy Fathi, Marawan Attia; Mohamed Salah, Omar Marmoush