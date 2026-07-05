Alcalde de Barcelona califica de "éxito" el paso del Tour por Barcelona

"Estamos muy felices y muy contentos. Ha sido un auténtico éxito organizativo y de participación. Sin duda es el acontecimiento deportivo más importante que hemos vivido en Barcelona desde los Juegos Olímpicos del 1992", ha dicho tras entregar los premios de la segunda etapa, de 168,5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona.

La jornada de este domingo ha terminado en la montaña de Montjuïc, una de las mecas del ciclismo catalán, donde el mexicano Isaac del Toro y el esloveno Tadej Pogacar han rubricado de la mano la exhibición del UAE con una victoria compartida, mientras que el danés Jonas Vingegaard (Visma) ha mantenido el maillot amarillo.

En la primera etapa del sábado, la contrarreloj de 19,6 kilómetros por equipos que se llevó la escuadra del actual líder de la ronda francesa, 120.000 personas salieron a las calles de la capital catalana para presenciar el paso del pelotón del Tour.

En la jornada de este domingo, unas 60.000 personas han llenado las calles de Tarragona, punto de salida de la etapa, y otros 125.000 aficionados, según la Guardia Urbana, se han concentrado en la capital catalana para seguir de cerca el tramo final, con las tres vueltas al circuito que ha incluido el ascenso al castillo Montjuïc, un puerto de tercera categoría en el que los 'gallos' del pelotón han probado sus fuerzas.

"Ha sido una pasada y estamos exultantes, como la gran mayoría de los aficionados al ciclismo y aquellos que no han vivido nunca un evento así, pero han tenido la ocasión de bajar de sus casas, ir a la calle y a las plazas, y vivirlo en directo", ha remarcado Collboni.

En este sentido, el alcalde ha asegurado que los organizadores del Tour "están sorprendidos" porque la ciudad ha "innovado mucho" tanto en la presentación de los equipos, que se celebró el jueves, como en las dos primeras etapas.

"Les hemos visto muy sorprendidos por la cantidad de personas que, a pesar del calor, han salido de su casa y han bajado a las carreteras y a las calles, y han gozado con los ciclistas", ha añadido.

Collboni ha destacado que, a pesar de los "muchos retos" que la ciudad afrontaba al organizar el 'Grand Départ', no se ha producido "ninguna incidencia a resaltar" durante los días de competición.

"Todo ha ido muy bien y, a pesar de que era un reto gigantesco, la ciudad lo ha conseguido. Barcelona lo ha vuelto a hacer. Barcelona cuando quiere puede", ha agregado.

Con todo, el alcalde ha recordado que la capital catalana ha querido "compartir" el 'Grand Départ' "con el resto de Cataluña", que este lunes se despedirá del Tour con una etapa en línea de 195,9 kilómetros entre Granollers (Barcelona) y Les Angles, ya en territorio francés.

Dicha jornada se disputará "sin público y sin caravana" desde su entrada en territorio francés y hasta la llegada a la meta, por el incendio que se declaró y que sigue avanzando a unos 60 kilómetros de allí.

"Hoy hemos podido ofrecer todo, la costa, el litoral, muchos paisaje diferentes, además de Montjuïc, que ha sido la perla de la segunda etapa que se buscaba y hemos visto a la gente disfrutar muchísimo", ha concluido Collboni, quien ha recordado que Barcelona "siempre estará preparada" para organizar grandes eventos deportivos y culturales de todo tipo.