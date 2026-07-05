Cita con los Pirineos

Los 195,9 kilómetros entre Granollers y Les Angles tienen una primera parte de falso llano ascendente, hasta la llegada a Toses y afrontar el valle pirenaico, con dos ascensos de tercera categoría ya en territorio francés, Calvaire y la meta de Les Angles.

Un incendio en la zona amenazaba con perturbar el final de la etapa, pero las autoridades finalmente decidieron mantenerlo aunque sin público y sin caravana publicitaria.

El Tour podrá tener así su primera gran etapa pirenaica marcada por la llegada a Les Angles.

Ese último ascenso, de 1,7 kilómetros con una pendiente media del 6,5 % puede ser escenario de escaramuzas entre los favoritos, aunque el trazado de la etapa parece más apto para una escapada que para un cruce de espadas entre los candidatos a la general.

En total, el pelotón afrontará un desnivel positivo de 3.850 metros, la cuarta que más tiene en la presente edición.

- Etapa 3: Granollers - Les Angles, 195,9 kilómetros

Cota de Saint Feliu de Codines (3a), a 178,7 de meta