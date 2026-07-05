Evenepoel: "He visto la exhibición del UAE de cerca, y eso es positivo"

"Si no dejo que se abra la brecha, podría ganar. Es una pena habernos quedado tan cerca. Fue una situación muy ajustada, pero fue bonito ver cómo lo manejaron entre ambos al final", comentó en meta el doble campeón olímpico.

Sin embargo, Evenepoel, quien admitió la "victoria merecida del UAE", celebró el hecho de "haberlo visto desde la primera fila, y no desde cincuenta metros de distancia, y eso es positivo".

Desde el podio de la general, Evenepoel se mostró optimista para el inicio de la primera semana completa de la carrera. "Por suerte aún quedan 19 etapas para intentar algo, no en todas, claro. Hace dos años también quedé segundo varias veces. No hay nada de qué avergonzarse", concluyó.