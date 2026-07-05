Seixas:"Día complicado, pero sin grandes pérdidas"

"Dadas las circunstancias, la etapa ha sido muy buena. Todo fue complicado. Perdí un auricular como mal menor y sufrí un pinchazo que me obligó a cambiar la bici. Eso me hizo perder energía ante la subida. Menos mal que el equipo hizo también un gran trabajo", explicó Seixas.

El ciclista de Lyon, debutante a sus 19 años, explicó un malentendido con el coche de su director a la hora de gestionar el tramo final de la etapa, debido a la pérdida del auricular.

"Mi director deportivo no lo entendió; pensó que estaba al 100 por ciento, pero le dije que no lo estaba. Atacó Tiesj Benoot, pero después de eso ya no pensaba atacar, porque prefería dejar que los demás atacaran, seguir a los hombres del UAE y ver qué pasaba". Al final, mis piernas se sentían mejor de lo que pensaba, pero preferí conservar algo de energía. Y así son las cosas", detalló.

"Hay días así en los que pasan estas cosas. Lo más importante es mantener la cabeza alta, mantener el control, y eso es todo. Hoy teníamos que hacerlo para no perder tiempo, o muy poco, y seguir en la lucha", concluyó.