Cerro Porteño estira ventaja en la tabla luego de regularizar cotejos atrasados

La Liga Premium ya no tiene partidos pendientes (sí queda una Resolución del Tribunal Disciplinario con respecto al juego Coronel Escurra vs. Deportivo Santaní), luego de la disputa de cuatro partidos en la semana que pasó. Los azulgranas estiran 4 puntos de su tradicional rival, Olimpia, en la tabla de puntuaciones, quedando una fecha por la fase inicial.
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Cerro Porteño se impuso a Exa Ysaty 2-0 y a Afemec 4-0 para sumar 6 puntos y liderar en solitario la tabla.
Exa Ysaty doblegó al 3 de Mayo, goleando 9 a 3.
Por su parte, Recoleta FC goleó 7-0 a Sol/Campoalto.
* Segunda etapa. A la siguiente etapa avanzarán los 8 primeros clubes de la tabla de puntuaciones, y se dividirán en 2 grupos.
El primer ubicado tendrá 3 puntos bonus y el segundo 2 puntos. Cerro Porteño ya aseguró esos 3 puntos de bonificación ya que queda solo una fecha para completar la primera etapa.
Esta fase se jugará “todos contra todos” a dos ruedas, totalizando seis fechas.
Tabla de posiciones:
1° Cerro Porteño 26 puntos
2° Olimpia y Exa Ysaty 22 puntos
4°Afemec 16 puntos
5° Deportivo Santaní y Star’s Club 14 puntos
7° Recoleta FC y Presidente Hayes 12 puntos
9° San Cristóbal 11 puntos
10° 3 de Mayo 8 puntos
11° Sol/Campoalto 7 puntos
12° Coronel Escurra 4 puntos.
Los partidos de regularización de la semana pasada
Martes 30 de junio
Regularización de la fecha 6
Exa Ysaty 0-2 Cerro Porteño
Cancha: Polideportivo Colegio Exa Ysaty. Primer árbitro: Bill Villalba. Segundo árbitro: Carlos Martínez. Tercer árbitro: Vicente González. Cronometrador: Ernesto Ramos. Goles: 10’ PT y 10’ ST Gonzalo Agüero (CCP). Amonestados: 3’ ST Leandro Acosta, 10’ ST Hernán Samudio (EY); 5’ ST Alan Rojas (CCP).
Alineaciones:
Exa Ysaty 0: João Ríos; Leandro Acosta, Pedro Garay, Alejandro Argüello, Jorge Valdez. Alternaron: Mario Ortiz, Lucas Leiva, Iván Méndez, César Olmedo, Hernán Samudio, Alex López, Cristian Escobar, Octavio Mora,, José Balbuena. DT: Roberto Del Pozo.
Cerro Porteño 2: José Sosa; Alan Rojas, Constantino Vaporaki, Jorge Espinoza, Diego Poggi. Alternaron: Marcio Ramírez (C); Joseph Stanley, Pablo Alcaraz, Jorge Sarubbi, Luciano Garozzo, Óscar Martínez, Aldo Cabrera, Gonzalo Agüero, Elías Zalema. DT: Rodrigo Gabriel Ayala.
Jueves 2 de julio
Regularización de la fecha 9
Recoleta FC 7-0 Sol/Campoalto
Cancha: Polideportivo del Club Sol de América. Primer árbitro: Feliciano Fariña. Segundo árbitro: Silvio Coronel. Tercer árbitro: Raúl Quintana. Cronometrador: Diego Caballero. Goles: 7’ PT Diego Fukuoka, 19’ PT, 7’ ST, 11’ ST, 15’ ST y 18’ ST Josué Valiente, 8’ ST Guillermo Pesoa (R). Amonestados: 12’ ST Diego González (R); 10’ ST Marcos Coronel (SC).
Alineaciones:
Recoleta FC 7: Carlos Espínola (C); Arturo González, José Aranda, Josué Valiente, Guillermo Pesoa. Alternaron: Juan Pasmor; Moisés Mendoza, Matías González, Miguel Ovelar, Diego González, Luis Duarte, Nicolás Llanes, Alejandro Riveros, Diego Fukuoka. DT: José Santander.
Sol/Campoalto 0: Pedro Bogado; Édgar Peralta, José Colmán, Federico Ríos (C), Celso Arce. Alternaron: Robert Campuzano, Cristhian Invernizzi, Matías Samudio, Marcos Coronel, Víctor Maciel, David Rodríguez, Sebastián Eulerich, Fernando Zárate, Augusto Ovelar. DT: Orlando Cáceres.
Viernes 3 de julio
Regularización fecha 9
3 de Mayo 3-9 Exa Ysaty
Cancha: Club 3 de Mayo. Primer árbitro: Carlos Martínez. Segundo árbitro: Vicente González. Tercer árbitro: Abel González. Cronometrador: Carmen Segovia. Goles: 1’ ST Carlos González, 17’ ST Rodrigo Comán, 18’ ST José Gomez (3M); 2’ PT y 15’ ST Alejandro Arguello, 5’ PT y 8’ ST Leandro Acosta, 2’ ST Iván Méndez, 4’ ST Pedro Garay, 10’ ST César Olmedo, 19’ ST Alex López, 20’ ST Cristian Escobar (EY). Amonestados: 18’ PT Moisés Domínguez, 5’ ST Rodrigo Colmán, 15’ ST Rodrigo García, 18’ ST Carlos Gonzalez (3M).
Alineaciones:
3 de Mayo 3: Nelson Bogarín; Rodrigo García, Rodrigo Colmán, Carlos González, Braihan Gauto. Alternaron: William Aquino, José Gómez, Moisés Domínguez, Julio Salinas, Tiago Carrero, Arnaldo Villasboa, Matías Martínez, Édgar Cáceres, Iván Ojeda. DT: Carlos Benegas.
Exa Ysaty 9: João Ríos; Iván Méndez, Leandro Acosta, Pedro Garay, Alejandro Argüello. Alternaron: Mario Ortiz, Lucas Leiva, César Olmedo, Hernán Samudio, Alex López, Cristian Escobar, Octavio Mora, Jorge Valdez, José Balbuena. DT: Roberto Del Pozo.
Viernes 3 de julio
Regularización de la fecha 7
Cerro Porteño 4-0 Afemec
Cancha: Polideportivo Colegio Exa Ysaty. Primer árbitro: Feliciano Fariña. Segundo árbitro: Adán Villalba. Tercer árbitro: Diego Caballero. Cronometrador: Rosa Jara. Goles: 2’ ST Joseph Stanley, 15’ ST Constantino Vaporaki, 16’ ST Gonzalo Agüero, 19’ ST Alan Rojas (CCP). Amonestados: 2’ ST Jorge Sarubbi, 15’ ST Óscar Martínez (CCP); 5’ ST Oliver Ocampo, 15’ ST Óscar Basualdo, 15’ ST Quimey González (A). Expulsado: Maurizzio Rivaldi (A).
Alineaciones:
Cerro Porteño 4: José Sosa; Alan Rojas, Constantino Vaporaki, Jorge Espinoza, Diego Poggi. Alternaron: Marcio Ramírez (C); Joseph Stanley, Pablo Alcaraz, Jorge Sarubbi, Luciano Garozzo, Óscar Martínez, Aldo Cabrera, Gonzalo Agüero, Elías Zalema. DT: Rodrigo Gabriel Ayala.
Afemec 0: Natalicio Velázquez; Christian Silva, Joel Recalde, Vicente Martínez, Juan Pedrozo (C). Alternaron: Quimey González; Óscar Basualdo, Sergio Morel, Lucas Nymann, Pablo González, Arturo Benítez, Maurizzio Rivaldi, Oliver Ocampo, Juan Benítez. DT: Ariel Rivaldi.