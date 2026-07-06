Tras su paso por Wimbledon, Dani Vallejo inicia el Challenger de Alemania, este martes

Dani Vallejo intentará recuperar su nivel de juego, luego de quedar fuera del cuadro principal de Wimbledon e iniciará el camino por otros torneos tenísticos europeos.

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El juego entre nuestro compatriota, 72 del mundo, está programado para el tercer turno del Ecovis Court, aproximadamente a las 9:00 de nuestro país.

Dani aparece como segundo favorito de la llave y tendrá enfrente al joven santacruceño que aparece en el puesto 181 del ranking mundial.

De avanzar a la siguiente ronda, Vallejo tendrá como rival al ganador del juego entre los locales Marvin Moeller (27 años, 372 del mundo y Special Exempt -Exención Especial-) y Benito Sánchez Martínez (24 años, 430 del escalafón y wild card -invitado de la organización).

El paraguayo viene de jugar el cuadro principal de Wimbledon, donde cayó derrotado por el colombiano Nicolás Mejía, con marcador de 6/4, 4/6, 5/7 y 6/7.

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Antes del césped de Londres, Dani había competido en el ATP 250 de Mallorca, donde tampoco tuvo suerte, quedando fuera en primera ronda ante el alemán Yannick Hanfmann.

Vallejo inicia su periplo sobre polvo de ladrillo en este primer torneo en Alemania, para luego pasar al ATP 250 de Bastad en Suecia y la siguiente semana en otro certamen similar, en Kitzbuhel, Austria.

Nuestro compatriota buscará recuperar el nivel que lo llevó a escalar en el ranking y posicionarse entre los mejores 80 del mundo en este primer semestre.