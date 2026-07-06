El Grupo IV Américas de la Copa Davis se disputará en el Rakiura

Asunción será escenario de otro evento internacional de gran nivel: El Grupo IV Américas de la Davis Cup de tenis.

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La Asociación Paraguaya de Tenis y el Rakiura Resort son los responsables de la organización del Grupo IV Américas de la Davis Cup, que se disputará en suelo guaraní, con la incursión de siete equipos nacionales.

El certamen permitirá el ascenso de dos combinados al Grupo III de la Zona Americana.

Los equipos nacionales que pelearán por las dos plazas son: Aruba, Cuba, Honduras, Antigua y Barbuda, Surinam, Trinidad y Tobago e Islas Vírgenes.

El sorteo de los grupos se realizará a las 12:30 de este martes, en el Salón Bethesda del Rakiura.

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Los partidos se disputarán en la tierra batida del club luqueño desde este miércoles al sábado de los corrientes, a partir de las 11:00.

* Formato de competencia. Los equipos estarán divididos en dos grupos, uno de cuatro y otro de tres selecciones nacionales.

Los dos mejores de cada grupo jugarán los play-offs de ascenso, y los ganadores se adjudicarán las plazas en juego:

1°A vs. 2°B y 1°B vs. 2°A

Este mes también se celebran los juegos por el Grupo III Asia/Oceanía, en Malasia.