Polideportivo
06 de julio de 2026 a la - 19:26

El Grupo IV Américas de la Copa Davis se disputará en el Rakiura

El equipo de Antigua y Barbuda participará del certamen de la Davis en Paraguay. El jugador mas experimentado es Jody Maginley (2° i). Los demás integrantes son el capitán Cordell Williams (i), Cordell Williams Jr, Rodaine Monelle y Ron Murrain.
El equipo de Antigua y Barbuda participará del certamen de la Davis en Paraguay. El jugador mas experimentado es Jody Maginley (2° i). Los demás integrantes son el capitán Cordell Williams (i), Cordell Williams Jr, Rodaine Monelle y Ron Murrain.

La Asociación Paraguaya de Tenis (APT) cursó invitación a medios de prensa para dar los pormenores de la Copa Davis, cuyo Grupo IV de la Zona Americana, el del escalafón mas bajo, se disputará en el Rakiura Resort, Luque. La rueda de prensa informativa y el sorteo de grupos se realizará este martes en la sede del club anfitrión.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Asunción será escenario de otro evento internacional de gran nivel: El Grupo IV Américas de la Davis Cup de tenis.

Lea más: Paraguay asciende al Grupo I Américas de la BJK

La Asociación Paraguaya de Tenis y el Rakiura Resort son los responsables de la organización del Grupo IV Américas de la Davis Cup, que se disputará en suelo guaraní, con la incursión de siete equipos nacionales.

El certamen permitirá el ascenso de dos combinados al Grupo III de la Zona Americana.

Los equipos nacionales que pelearán por las dos plazas son: Aruba, Cuba, Honduras, Antigua y Barbuda, Surinam, Trinidad y Tobago e Islas Vírgenes.

El sorteo de los grupos se realizará a las 12:30 de este martes, en el Salón Bethesda del Rakiura.

Los partidos se disputarán en la tierra batida del club luqueño desde este miércoles al sábado de los corrientes, a partir de las 11:00.

* Formato de competencia. Los equipos estarán divididos en dos grupos, uno de cuatro y otro de tres selecciones nacionales.

Los dos mejores de cada grupo jugarán los play-offs de ascenso, y los ganadores se adjudicarán las plazas en juego:

1°A vs. 2°B y 1°B vs. 2°A

Este mes también se celebran los juegos por el Grupo III Asia/Oceanía, en Malasia.