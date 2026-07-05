Paraguay asciende al Grupo I América de la Billie Jean King Cup

La selección paraguaya de tenis femenino logró el ascenso de zona principal americana con la victoria que registró contra la representación de República Dominicana en el marco de la Billie Jean King Cup 2026 de tenis que se disputó en canchas del Rakiura, Luque.

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En el juego decisivo, en el partido de la modalidad de dobles, a cargo de las raquetas guaraníes Leyla Brítez Risso/Paulina Franco Martinesi, se impusieron a las dominicanas Julianny De La Cruz y Ana Carmen Zamburek, en dos sets, ambos tie-breaks, por 7-6(6) y 7-6(2).

El primer punto lo disputó la #1 tricolor, Leyla quien derrotó 2-0 a la dominicana Ana Carmen Zamburek, por el score de 6-4 y 7-6(6).

Las dominicanas lograron un triunfo, donde Julianny De la Cruz le ganó 2-1 a Catalina Delmás Schaerer por 4-6, 7-6 (3), 6-2.

Leyla ganó todos sus partidos singles, cayendo solo en un doble, contra Guatemala.

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La otra selección que consiguió el ascenso fue Guatemala, que había derrotado a Paraguay, en la fase de grupos.

También formaron parte del Grupo B, Honduras y Puerto Rico, que había perdido sus tres partidos y en forma adelantada fue al descenso.

Paraguay cayó contra Guatemala 2-1, y le ganó a Honduras y Puerto Rico 2-1.

Las guatemaltecas ganaron el Pool B, y al final se impusieron a Bolivia por 2-1.

En el Grupo A se alinearon República Dominicana que fue primera, seguida por Bolivia, mientras quedó para la pelea para no descender Uruguay. Al final, las orientales perdieron contra las hondureñas y perdieron la categoría.

Permanecieron en el Grupo II Dominicana, Bolivia y Honduras.

Fueron al descenso, al Grupo III Zona Americana tanto Uruguay como Puerto Rico.