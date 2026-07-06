La FIFA ha echado por tierra la credibilidad del VAR

LAUSANA, 6 de julio de 2026.- El “caso Balogun” supone un verdadero golpe a la credibilidad de esta Copa del Mundo, que por lo demás cabalga sobre una ola de éxito inesperado: estadios abarrotados, entusiasmo en los alrededores de las sedes y enormes audiencias televisivas.

LA SOMBRA ROJA. Pero de repente, aparece la sombra de la corbata roja de Trump; él expresa su agradecimiento por el indulto concedido al futbolista estadounidense, quien es un profesional sólido, pero ciertamente no es un Messi, Mbappé, Haaland o Kane. Aunque importantes hasta cierto punto, los otros jugadores estadounidenses no son nada malos en realidad.

Lea más: FIFA admite llamada de Trump por la roja de Balogun y defiende decisión "independiente"

LA NOTICIA. Folarin Balogun será el primer jugador en la Copa del Mundo en saltar al campo bajo una “sanción en suspenso”, ya que si comete una falta similar “inadvertida” en el plazo de un año, se perderá la siguiente ronda. O bien, nos preguntamos: si golpeara “inadvertidamente” con fuerza a un rival en el partido de esta noche, ¿sería expulsado de inmediato en lugar de recibir una tarjeta amarilla?

TRAGICOMEDIA. Estamos asistiendo a una tragicomedia en lo que respecta a la credibilidad del panorama deportivo. ¿Estamos entregando el deporte a la política, marchando alegremente hacia un suicidio colectivo? Tras un siglo de arduo trabajo para construir un mundo deportivo capaz de resistir la injerencia política, ¿nos estamos rindiendo así sin más? Infantino debe plantearse esta pregunta. Es triste. Los focos del escenario pueden deslumbrar, pero es peligroso dejarse hipnotizar por ese falso resplandor, como polillas atraídas por una luz en la noche.

POPULAR. Nuestro Folarin, prácticamente desconocido para el mundo hasta ayer, será ahora invitado a programas de televisión y similares, pudiendo disfrutar de su recién adquirida fama, todo gracias al tobillo torcido del rival bosnio. Él se libró del castigo, mientras que el paraguayo Almirón fue expulsado por cubrirse los labios con la mano mientras hablaba en el campo. Quizás quería susurrar una frase cariñosa, pero pagó el precio con una tarjeta roja y una suspensión de un partido. En ambos casos, fue la intervención del VAR la que alertó al árbitro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Trump agradece a la FIFA por anular suspensión de Balogun

LA CONCLUSIÓN. Esta intervención poco acertada de la Comisión Disciplinaria de la FIFA socava la credibilidad de los árbitros y del VAR; esa es la triste realidad. Ahora se verán influidos al arbitrar partidos en los que participe la selección de EE.UU. Es inevitable: es naturaleza humana. A un árbitro ni siquiera se le permitió entrar en Estados Unidos, y la FIFA no dijo nada. La selección de Irán tuvo que soportar itinerarios de viaje extenuantes. Y ahora, este pequeño “regalo” para colmo... Hay un límite para la decencia.

Pedimos disculpas por la extensión de este comentario, pero es importante exponer la composición de la Comisión de la FIFA y la filosofía procedimental que sigue. En este momento, desconocemos cuántos miembros de la Comisión se encuentran realmente en Estados Unidos, ya que las decisiones pueden tomarse con la presencia de tan solo tres miembros, o incluso por el presidente en solitario.

LA PREMISA. El presidente, el vicepresidente y los miembros de estas comisiones deben cumplir los criterios de independencia definidos en el Reglamento de Gobernanza de la FIFA. Son elegidos por el Congreso de la FIFA para mandatos de cuatro años, con un límite máximo de tres mandatos.

Lea más: “Balogun Gate” y “aroma a partido extraño”, la visión de la prensa belga por la suspensión de la expulsión

Comisión Disciplinaria: La Comisión Disciplinaria impone las sanciones descritas en los Estatutos y en el Código Disciplinario de la FIFA a asociaciones miembro, clubes, oficiales, jugadores, intermediarios y agentes de partidos autorizados.

La Comisión Disciplinaria estará compuesta por un presidente, un vicepresidente y un número determinado de miembros adicionales. El presidente y el vicepresidente de la Comisión Disciplinaria deben estar cualificados para ejercer la abogacía. La comisión actuará de conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA. Adoptará sus decisiones con la presencia de al menos tres miembros. En casos especiales, el presidente podrá decidir en solitario. La Comisión Disciplinaria impone las sanciones descritas en los Estatutos y en el Código Disciplinario de la FIFA a asociaciones miembro, clubes, oficiales, jugadores, intermediarios y agentes de partidos autorizados. Se reserva la competencia disciplinaria del Congreso y del Comité Ejecutivo en lo relativo a la suspensión y expulsión de miembros.

Presidente: Mohammad AL KAMALI (EAU); Vicepresidente: Jorge PALACIO (Colombia); Miembros: Abdul Salim AHMED IBRAHIM (Singapur), Alejandro PIERA (Paraguay), Arnaud DUMONT (Tahiti), Bandar AL HAMIDAN (Arabia Saudita), Francisco SCHERTEL MENDES (Brasil), Gerardo MASTRANDREA (Italia), Jose Ernesto MEJÍA (Honduras), Kossi Guy AKPOVY (Togo), Leonardo STAGG (Ecuador), Lord VEEHALA (Tonga), Martin PROCHAZKA (Chequia), Moez NASRI (Túnez), Paola LÓPEZ (México), Robert HADAD (Trinidad y Tobago), Thi My Dung NGUYEN (Vietnam), Thomas HOLLERER (Austria).