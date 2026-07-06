Polideportivo
06 de julio de 2026 a la - 14:23

Surgieron los campeones del CSI-Ranking Asunción y los clasificados a Odesur

El Team Rakiura se lució en 1.10, 1.20 y 1.30 con Juan Ignacio Pena, Ricardo Schweiser, Lucia de Brix, Agustín Chamorro Benítez, entre otros, quienes clasificaron para torneos regionales gracias a sus excelentes desempeños.
El Team Rakiura se lució en 1.10, 1.20 y 1.30 con Juan Ignacio Pena, Ricardo Schweiser, Lucia de Brix, Agustín Chamorro Benítez, entre otros, quienes clasificaron para torneos regionales gracias a sus excelentes desempeños.

Luego de tres días de competencias, surgieron los mejores del CSI-Ranking Asunción que concluyó el domingo en el Club Hípico Paraguayo (CHP) y nada menos que 6 atletas clasificaron a los Juegos Odesur. En la categoría superior sobresalió María Belén Giménez, una de los varios atletas clasificados a eventos internacionales de este año.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Del viernes al domingo se realizaron las justas en la pista del Club Hípico Paraguayo (CHP), donde surgieron los campeones y mejores, y una de los hechos mas poderados fue la clasificación de 6 jinetes y amazonas a Odesur, ya que se celebraron las justas del CSI (Concurso de Salto Internacional).

Lea más: Se disputa el CSI Ranking Asunción en e CHP

La Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa) festejó la histórica e inédita clasificación y habilitación de seis atletas del hipismo para los Juegos Odesur.

Conformarán la delegación paraguaya al evento regional: Ignacio Galeano, Stieven Barwind, Denis Gouvea, Sophia Vargas, Valeria Jiménez y María Belén Jiménez.

El importante e inédito logro fue gracias la gestión de la entidad, a la dedicación y disciplina de los jinetes y amazonas, y a la gran tarea del avezado entrenador Carlos Massenzi.

El coach lideró el proceso de preparación de los atletas, aportando experiencia, exigencia y compromiso al equipo.

Resultados del CSI-Ranking Asunción

En la principal categoría, 1.45, se impuso María Belén Giménez, quien obtuvo la clasificación para Odesur, así como otros ganadores y escoltas del CSI acudirán a eventos internacionales.

María Belén Giménez tuvo una impecable actuación para alzarse con la 1.45 sin falta alguna.
María Belén Giménez tuvo una impecable actuación para alzarse con la 1.45 sin falta alguna.

Los podios en las distintas categorías, son los siguientes:

1.45 metros: María Belén Giménez con Ranger Z del Horse King, Stieven Barwind, Valeria Jiménez;

1.40 metros: Valeria Jiménez con Norton G del CHP;

1.35 metros: Carlos Córdoba con Gold de Windsor Z del Horse King, Agostina Sánchez, Gerardo Sánchez;

1.25 metros: Juan Ignacio Pena con Cataleya del CHP, Giovanna Santi, Ricardo Schweizer;

1.20 metros: Abril Díaz Portela con Odessa Z del Rakiura, Mauricio Brizuela, Giovanna Santi;

1.10 metros: Ainhara Amado con Quinessa Omatikaya Verdi del CHP, Ricardo Schweizer, Agustín Chamorro;

1.00 metro: Alexia Díaz de Vivar con Troya del CHP, Erika Hiebl, Paulina Beissinger;

Mayores 0.90: Rocío Benítez con Venus de la Asocab, Pauliana García, Paulina Weyrauch;

Menores 0.90: Alexia Figueredo con Blanquita del Paraguay del San Jorge, Nuvia Figueredo, Sofía Franco;

Mayores 0.80: Sofía González con Kadafi Buenaventura del Rakiura, Gabriel Morales, Hugo Domínguez;

Menores 0.80: Alejandra Samaniego con Chiquitita de La Fortaleza, Bianca López, Tamara Moreira;

Mayores 0.70: Dahiana Recalde con Polo de la Asocab, Karina Ferreira, Vicente Duarte;

Menores 0.70: María Victoria Ruiz con Estrellita de La Fortaleza, María Paz Palacios, Agustina Pereira;

Mayores 0.60: Karina Ferreira con Americana de la Escuela Paraguaya de Equitación; María José Almirón, Alelí Mengual;

Menores 0.60: Aylén Valdez con Americana de la EPE, Montserrat Arzamendia, Ashlin Cometto;

Mini Escuela 0.30: Lucía Rojas con Zendaya del CHP, María Paula Arrechea, Helena Franco.