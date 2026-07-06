Surgieron los campeones del CSI-Ranking Asunción y los clasificados a Odesur

Del viernes al domingo se realizaron las justas en la pista del Club Hípico Paraguayo (CHP), donde surgieron los campeones y mejores, y una de los hechos mas poderados fue la clasificación de 6 jinetes y amazonas a Odesur, ya que se celebraron las justas del CSI (Concurso de Salto Internacional).

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La Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa) festejó la histórica e inédita clasificación y habilitación de seis atletas del hipismo para los Juegos Odesur.

Conformarán la delegación paraguaya al evento regional: Ignacio Galeano, Stieven Barwind, Denis Gouvea, Sophia Vargas, Valeria Jiménez y María Belén Jiménez.

El importante e inédito logro fue gracias la gestión de la entidad, a la dedicación y disciplina de los jinetes y amazonas, y a la gran tarea del avezado entrenador Carlos Massenzi.

El coach lideró el proceso de preparación de los atletas, aportando experiencia, exigencia y compromiso al equipo.

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Resultados del CSI-Ranking Asunción

En la principal categoría, 1.45, se impuso María Belén Giménez, quien obtuvo la clasificación para Odesur, así como otros ganadores y escoltas del CSI acudirán a eventos internacionales.

Los podios en las distintas categorías, son los siguientes:

1.45 metros: María Belén Giménez con Ranger Z del Horse King, Stieven Barwind, Valeria Jiménez;

1.40 metros: Valeria Jiménez con Norton G del CHP;

1.35 metros: Carlos Córdoba con Gold de Windsor Z del Horse King, Agostina Sánchez, Gerardo Sánchez;

1.25 metros: Juan Ignacio Pena con Cataleya del CHP, Giovanna Santi, Ricardo Schweizer;

1.20 metros: Abril Díaz Portela con Odessa Z del Rakiura, Mauricio Brizuela, Giovanna Santi;

1.10 metros: Ainhara Amado con Quinessa Omatikaya Verdi del CHP, Ricardo Schweizer, Agustín Chamorro;

1.00 metro: Alexia Díaz de Vivar con Troya del CHP, Erika Hiebl, Paulina Beissinger;

Mayores 0.90: Rocío Benítez con Venus de la Asocab, Pauliana García, Paulina Weyrauch;

Menores 0.90: Alexia Figueredo con Blanquita del Paraguay del San Jorge, Nuvia Figueredo, Sofía Franco;

Mayores 0.80: Sofía González con Kadafi Buenaventura del Rakiura, Gabriel Morales, Hugo Domínguez;

Menores 0.80: Alejandra Samaniego con Chiquitita de La Fortaleza, Bianca López, Tamara Moreira;

Mayores 0.70: Dahiana Recalde con Polo de la Asocab, Karina Ferreira, Vicente Duarte;

Menores 0.70: María Victoria Ruiz con Estrellita de La Fortaleza, María Paz Palacios, Agustina Pereira;

Mayores 0.60: Karina Ferreira con Americana de la Escuela Paraguaya de Equitación; María José Almirón, Alelí Mengual;

Menores 0.60: Aylén Valdez con Americana de la EPE, Montserrat Arzamendia, Ashlin Cometto;

Mini Escuela 0.30: Lucía Rojas con Zendaya del CHP, María Paula Arrechea, Helena Franco.