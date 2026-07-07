Cobolli, Fritz y Fery logran primeros billetes a cuartos en Wimbledon

A Flavio Cobolli, Taylor Fritz y Arthur Fery se unirá este martes el ganador del duelo entre el reciente campeón de Roland Garros, Alexander Zverev (3º), y el checo Jiri Lehecka (14º), cuyo partido fue interrumpido por el toque de queda cuando el alemán había ganado los dos primeros sets al checo (6-4, 7-5) e igualaban 3-3 en el tercero.

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En virtud del toque de queda específico de Wimbledon, los partidos no pueden terminar más tarde de las 23:00, hora local, salvo que solo queden unos pocos puntos por disputarse.

Cobolli protagonizó la mayor sorpresa de la jornada al imponerse al australiano Alex de Miñaur (quinto del ránking), por 7-5, 7-6 (7/4) y 6-3.

El australiano, de padre uruguayo y madre española, ha sido cuartofinalista siete veces en torneos de Grand Slam, incluida una vez en Wimbledon, en 2024, algo que no podrá lograr esta vez.

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El italiano se medirá en cuartos con el último británico en carrera, Arthur Fery, #114 del ránking, que venció al búlgaro Grigor Dimitrov, extercero del mundo.

El británico, de 23 años, de origen francés y nacido en la periferia parisina, se impuso 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 y 7-6 (10-7) al búlgaro de 35 años, actualmente relegado al puesto 146 del escalafón.

Fery, al igual que Dimitrov, se benefició de una invitación (wild card) concedida por los organizadores del torneo para acceder directamente al cuadro principal, sin tener que pasar por las tres rondas de clasificación a las que, en principio, le obligaba su posición en el ránking.

“Hace una semana, habría estado muy feliz con ganar algunos partidos aquí. ¡Encontrarme ahora en los cuartos de final es un sueño!”, dijo, emocionado Fery.

La hazaña

El británico Fery se convierte en el primer jugador situado fuera del top 100 en alcanzar los cuartos de Wimbledon desde el australiano Nick Kyrgios (144º del mundo) en 2014.

También se clasificó el estadounidense Taylor Fritz (séptimo) , que derrotó al kazajo Alexander Bublik (undécimo) por 7-6 (7/1), 6-4, 6-4 para llegar a cuartos de final de Wimbledon por cuarta vez en los últimos cinco años.

En busca de meterse en semifinales saltarán al pasto el martes el líder del tenis masculino, Jannik Sinner, y el legendario Novak Djokovic, ganador de 24 torneos de Grand Slam. El italiano se medirá con el alemán Jan-Lennard Struff y el serbio con el canadiense Félix Auger-Aliassime.