Daniel Vallejo eliminó a Juan Padro y avanzó a segunda ronda

Adolfo Daniel Vallejo regresó a la acción luego de disputar Wimbledon en singles y en dobles. El paraguayo debutó hoy sin en el Open Braunscheweig con un triunfo: fue 6-2 y 6-4 sobre el boliviano Juan Carlos Prado en el Ecovis Court del BTHC Braunschweiger, en Braunschweiger, Alemania.

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Vallejo, actual 72 del ranking mundial ATP, ganó el duelo de sudamericanos en 1 hora y 18 minutos. La raqueta 1 de nuestro país, que en setiembre mide a Perú por la Copa Davis, enfrenta en la segunda ronda del ATP Challenger 125 al vencedor de la serie alemana: Marvin Moeller vs. Benito Sánchez Martínez.