Tenis
07 de julio de 2026 a la - 10:25

Daniel Vallejo eliminó a Juan Padro y avanzó a segunda ronda

Adolfo Daniel Vallejo, tenista paraguayo.
Adolfo Daniel Vallejo, tenista paraguayo. Facebook Dani Vallejo

Daniel Vallejo debutó con victoria en el Open Braunschweig. El paraguayo superó en dos sets al boliviano Juan Carlos Prado.

Por ABC Color

Adolfo Daniel Vallejo regresó a la acción luego de disputar Wimbledon en singles y en dobles. El paraguayo debutó hoy sin en el Open Braunscheweig con un triunfo: fue 6-2 y 6-4 sobre el boliviano Juan Carlos Prado en el Ecovis Court del BTHC Braunschweiger, en Braunschweiger, Alemania.

Lea más: Mundial 2026: A qué hora y dónde ver los partidos del martes 7 de julio

Vallejo, actual 72 del ranking mundial ATP, ganó el duelo de sudamericanos en 1 hora y 18 minutos. La raqueta 1 de nuestro país, que en setiembre mide a Perú por la Copa Davis, enfrenta en la segunda ronda del ATP Challenger 125 al vencedor de la serie alemana: Marvin Moeller vs. Benito Sánchez Martínez.