Deportivo San José está a un partido de arrebatar el mando a Olimpia Kings

El lunes, Olimpia Kings no pudo ganar de local, en el polideportivo de la Cooperativa Capiatá, cayendo 81-73 contra Deportivo San José, que va ganando 2-0 la serie final por el título del Apertura de la LNB 2026.

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San José puede recuperar el trono luego de estar sin él en la temporada 2025, donde los Kings fueron los monarcas del Apertura y Clausura, cortando una racha de 8 campeonatos consecutivos de los “santos”.

Los franjeados arrancaron con buen dominio en la primera mitad, con parciales de 26-21 y 25-20 (51-41), pero los albicelestes tuvieron un categórico tercer cuarto de 24-8, para aguantar sin contratiempos el cuarto final 16-14.

Juniors Peralta fue el máximo encestador de San José y el cotejo, con 17 puntos, mientras entre kings Vincenzo Ochipinti convirtió 16.

En el juego 1, en territorio santo, los locales se impusieron el pasado jueves por 81-73.

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* Próximos duelos. El juego 3 será este jueves en el polideportivo “León Coundou” del Deportivo San José, cuyo inicio está marcado para las 19:30.

En caso que haya cuarto y quinto cotejos, serán en Capiatá el lunes 13 y el jueves 16 de nuevo en el León Coundou, respectivamente.