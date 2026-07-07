Polideportivo
07 de julio de 2026 a la - 18:36

Deportivo San José está a un partido de arrebatar el mando a Olimpia Kings

Alejandro Peralta de Olimpia Kings y Juniors Peralta de San José, protagonistas de las finales del Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol.
Alejandro Peralta de Olimpia Kings y Juniors Peralta de San José, protagonistas de las finales del Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol.

San José puso 2-0 la serie final por el título del Torneo Apertura de básquetbol contra Olimpia Kings, y este jueves puede recuperar la copa que le arrebataron los franjeados en los dos torneos del 2025. La serie final por el cetro es al mejor de cinco partidos, por lo que los “santos” pueden cortar la red en el “León Coundou”.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El lunes, Olimpia Kings no pudo ganar de local, en el polideportivo de la Cooperativa Capiatá, cayendo 81-73 contra Deportivo San José, que va ganando 2-0 la serie final por el título del Apertura de la LNB 2026.

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San José puede recuperar el trono luego de estar sin él en la temporada 2025, donde los Kings fueron los monarcas del Apertura y Clausura, cortando una racha de 8 campeonatos consecutivos de los “santos”.

Los franjeados arrancaron con buen dominio en la primera mitad, con parciales de 26-21 y 25-20 (51-41), pero los albicelestes tuvieron un categórico tercer cuarto de 24-8, para aguantar sin contratiempos el cuarto final 16-14.

Juniors Peralta fue el máximo encestador de San José y el cotejo, con 17 puntos, mientras entre kings Vincenzo Ochipinti convirtió 16.

En el juego 1, en territorio santo, los locales se impusieron el pasado jueves por 81-73.

* Próximos duelos. El juego 3 será este jueves en el polideportivo “León Coundou” del Deportivo San José, cuyo inicio está marcado para las 19:30.

En caso que haya cuarto y quinto cotejos, serán en Capiatá el lunes 13 y el jueves 16 de nuevo en el León Coundou, respectivamente.