Olimpia Kings recibe a San José e intentará igualar la serie por el título

Olimpia Kings perdió en el primer partido de la serie para revalidar su título en el baloncesto, enfrentando a San José de visita y este lunes será local en Capiatá, en el juego 2 del play-offs decisivo.

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El primero que logre tres triunfos de la serie de cinco, levantará la copa del Apertura de la LNB 2026 del baloncesto de Paraguay.

En el partido del jueves, en el León Coundou, San José se impuso por el score de 74-68 y esta vez la localía será franjeada.

El juego de la noche de este lunes será a las 20:00 en el Polideportivo de la Cooperativa de Capiatá, donde los Kings oficiarán de locales en los dos partidos de esta serie.

San José tiene la ventaja de la localía, pues fue primero en la Primera Etapa del torneo, por lo que le corresponden tres de la potencial tanda de cinco partidos.

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En cuanto a los demás encuentros, el juego 3 será de nuevo en el “León Coundou” de San José este jueves.

De ser necesarios los otros partidos serán el lunes 13 en Capiatá y el jueves 16 en territorio santo.

Olimpia ganó los dos torneos de la temporada pasada, y con el Apertura 2025 llegó a cortar una racha de 8 campeonatos cortos consecutivos de su archirrival de los últimos tiempos, San José.