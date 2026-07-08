Dani Vallejo, de cara a su segunda presentación en Alemania

El ascendente Dani Vallejo (22 años) se impuso el martes por la vía rápida sobre el boliviano Juan Carlos Prado por 6-2 y 6-4 en el Challenger de Braunschweig, del cual es el segundo sembrado, detrás del argentino Román Andrés Burruchaga.

Lea más: Noskova, semifinalista en Wimbledon con 21 años, va al encuentro de Kostyuk

El paraguayo, ubicado en el puesto 72 del escalafón mundial, jugará este jueves contra el alemán Marvin Möller, alrededor de las 11:30 de nuestro país, por los octavos de final del torneo que se disputa sobre la superficie de arcilla.

Möller tiene 27 años, se encuentra en el puesto 372 del ránking ATP y su mejor posición fue 287, a fines de mayo de 2024.

El ganador del partido entre Vallejo y Möller lidiará en cuartos de final con el vencedor del choque entre en francés Hugo Gastón, octavo sembrado, y el alemán Mika Petkovic, proveniente de la clasificación.