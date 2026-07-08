El Campeonato Sudamericano de Remo U17 arranca este fin de semana

La Bahía de Asunción será el magnífico escenario de las competencias del Campeonato Sudamericano de Remo Categoría Menores U17.

Autoridades de la Fepare también anunciaron la potencial sede de Paraguay para el Mundial de Remo 2029, con participación de unos 5.000 remeros.

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El lanzamiento oficial del evento se realizó ste miércoles en el flamante local de la Fepare, ubicado sobre Avda. Costanera “José Asunción Flores” de la ciudad capital.

En la ocasión se dieron detalles de la competencia regional que arrancará el viernes y culminará el domingo, con presencia de los mejores remeros y remeras sudamericanos de la categoría U17.

La organización corre por cuenta de la Fepare con el apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y el Comité Olímpico Paraguayo (COP).

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Podrán ser parte de este evento regional todos los clubes miembros de las federaciones de remo nacionales de la Confederación Suramericana de Remo (CSAR), equipos por zonas o centros de remo, clubes invitados de otros países, equipos de fuerzas de seguridad o Fuerzas Armadas, que cuenten con atletas en la franja etaria correspondiente.

De esta forma, la competencia será para atletas de un máximo de 16 años cumplidos o a cumplir durante 2026.

Modalidades

El campeonato presenta tres disciplinas:

Remo Olímpico: Categorías individuales, dobles, cuádruples y octetos, embarcaciones mixtas en 4X y 8+;

Costal - Beach Sprint: Prueba individual en ambas ramas en Bota IX;

Remo Indoor: Prueba por relevos de 4 remeros, en modalidad mixta.