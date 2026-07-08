Miércoles, 8 de julio de 2026

. Además, actualidad del resto de las selecciones clasificadas para cuartos de final: España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza.

- Kansas City (EE.UU.). Después de 27 jornadas sin tregua, con 96 partidos, la Copa del Mundo 2026 se toma un respiro con la primera de las cinco jornadas de descanso programadas, antes de afrontar, por completo en suelo estadounidense, el tramo final del torneo. Es tiempo de evaluar daños y certezas entre los supervivientes. Por Óscar González.

- Los Ángeles (EE.UU.). España crece partido a partido en el Mundial. Desde el inicio de la concentración, el plan del cuerpo técnico era ese, encontrar la mejor versión de todos los jugadores de cara a los partidos eliminatorios. Sin embargo, tiene una nota discordante en Pedri. Por Óscar Maya Belchí.

- Vancouver (Canadá). Suiza ha pasado de pender de un hilo en el Mundial a suponer una verdadera amenaza, al colarse entre los ocho mejores del mundo tras eliminar a la invicta Colombia, un golpe con el que demostró que es capaz de tumbar a los más potentes sin necesidad de hacer mucho ruido. Por Mikaela Viqueira

- Medellín (Colombia). Cada vez que se juega un Mundial, Colombia vuelve la vista atrás, a 1994, cuando, a su regreso de la Copa del Mundo de EE.UU., fue asesinado a tiros Andrés Escobar, una mancha imborrable para el fútbol que hoy todavía recuerdan con mucho dolor y tristeza los familiares y amigos del defensor. Por Paula Cabaleiro y Jorge Gil

- Sevilla (España). El Brasil deslumbrante de Sócrates, Zico y Toninho Cerezo había maravillado ya en Sevilla, cuando un 8 de julio de 1982 Alemania y Francia erigieron un monumento a la épica del fútbol en la otra semifinal del Mundial de España que se jugó en el Ramón Sánchez Pizjuán y que tuvo los nombres propios del portero Harald ‘Toni’ Schumacher y del capitán Karl Heinz Rummenigge. Por Carlos del Barco.

- Redacción Deportes. El Mundial de 2026 entra en fase de cuartos de final y desde su inauguración, el 11 de junio, ha acumulado récords, anécdotas y acontecimientos comparables con ediciones anteriores. Por Luis Alejandro Amaya.

- Rabat. Cuenta atrás en Marruecos para el encuentro que enfrentará este jueves a los "Leones del Atlas" contra Francia, un partido con un simbolismo que supera lo deportivo, no solo porque los franceses acabaron con el sueño de los marroquíes en semifinales en el Mundial 2022, sino por sus estrechos lazos históricos. Por Mohamed Siali.

- Bangkok. Mientras el Mundial de fútbol se acerca a cuartos de final en Norteamérica, millones de seguidores trasnochan en el Sudeste Asiático para ver los partidos transmitidos en la madrugada de esta región en la que viven 700 millones de personas en 11 países, cuyas selecciones nunca se han clasificado a la Copa. Por Héctor Pereira.

Redacción deportes. Con el reciente fichaje Alvaro Arbeloa, exentrenador del Real Madrid, por el Fulham de Londres, España iguala en número de entrenadores al Reino Unido en la Premier League 2026-27, con un quintento que completan Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Andoni Iraola (Liverpool) y su predecesor en el banquillo madridista, Xabi Alonso, ahora al frente del Chelsea.

Pau (Francia). El pelotón del 113 Tour de Francia, que lidera desde el martes el noruego Traeen Torstein (Uno X), afronta este miércoles los 158,3 kilómetros prácticamente llanos de la quinta etapa, entre Lannemezan y Pau. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Redacción Deportes. El alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, se enfrenta este miércoles al estadounidense Taylor Fritz, sexto favorito, y el italiano Flavio Cobolli, noveno preclasificado, al británico Arthur Fery en los dos últimos cruces de cuartos de final del torneo de Wimbledon.

. En el cuadro femenino y en la misma fase, la checa Linda Noskova (9) se ve las caras con la belga Elise Mertens (25), mientras que la ucraniana Marta Kostyuk (12) juega por un puesto en semifinales ante la italiana Jasmine Paolini (13) .

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- Tour de Francia (hasta 26). 5ª etapa (FOTO): Lannemezan-Pau, de 158,3 km. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA). Previa del primer partido de cuartos de final: Francia-Marruecos (19.00 GMT), en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (EEUU).

- ESPAÑA. Los Ángeles (EE.UU.). España crece partido a partido en el Mundial. (FOTO) (VIDEO)

- Redacción Deportes. El Mundial de 2026 entra en fase de cuartos de final y desde su inauguración, el 11 de junio, ha acumulado récords, anécdotas y acontecimientos. (FOTO)

- Kansas City (EE.UU.). Después de 27 jornadas sin tregua, en las que se disputaron un total de 96 partidos, la Copa del Mundo 2026 se toma un respiro con la primera de las cinco jornadas de descanso programadas. Información de Óscar González. (FOTO)

- Vancouver (Canadá). Suiza ha pasado de pender de un hilo en el Mundial a suponer una verdadera amenaza. (FOTO)

- Rabat. El Francia-Marruecos de cuartos: un partido con un simbolismo que supera lo deportivo. (FOTO) (VÍDEO)

- Bangkok. Millones de seguidores trasnochan en el Sudeste Asiático para ver los partidos. (FOTO)

- Resultados de los partidos de ida de la primera ronda de clasificación de la Liga de Campeones y la Liga Conferencia.

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Previas del Gran Premio de Alemania, 10ª prueba de los Mundiales y que se disputa en el Sachsenring.

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12).

. Pista central (desde las 12.30 GMT): Marta Kostyuk (UKR/12)-Jasmine Paolini (ITA/13) y Flavio Cobolli (ITA/9)-Arthur Fery (GBR).

. Pista 1 (desde las 12.00 GMT): Linda Noskova (CZE/9)-Elise Mertens (BEL/25) y Taylor Fritz (USA/6)-Alexander Zverev (GER/3).

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Redacción EFE Deportes