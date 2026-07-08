Presentan el tradicional Concurso Internacional de Pesca “Aniversario del Deportivo Sajonia”

El 26 de junio pasado, el Club Deportivo Sajonia cumplió 105° años de vida institucional y siguen los eventos conmemorativos a tan grata fecha para toda la gran familia de la institución naranja. Tal es el caso del Concurso Internacional de Pesca que se realizará del jueves al sábado de esta semana, con presencia de pescadores de Argentina, Brasil, Uruguay, y lógicamente de nuestro país.

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La tradicional competencia de pesca deportiva, que será en el Rancho Sajonia, será en homenaje al pescador sajón Mirko Heyn.

Presentación oficial del concurso

Este martes se realizó la presentación oficial del evento, en el Pub Naranja del club, con presencia del titular de la entidad José Ortiz y miembros de la Comisión Directiva.

Dieron mayor realce a la ocasión representantes de clubes como Joel Areco, Presidente del Club Amigos de Pesca; Osvaldo Arrellaga, Presidente de la Asociación de Pesca Pilarense Deportiva (A.P.P.D.); Félix Segovia y Héctor Giménez, del Club Copa Puku; Juan Garozzo, del Club Gaspar Rodríguez de Francia; Inocencio Díaz, del Club Nacional de Regatas El Mbiguá; Julio González Cabello y Enrique García, Presidente y Vice Presidente de la Metro, respectivamente y Juan Carlos Garrigoza, del Club San Pedro del Ycuamandiju.

Así también acompañaron el acto, interesados en la competencia que arrancará este jueves.

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* Modalidad. La modalidad de competencia será Pesca Embarcada, con devolución y específica de Armado, en la categoría Mayores, conformada por 3 equipistas por embarcación.

En categorías variadas se permitirá un máximo de 5 piezas por especie en un aro único.

Costo de inscripción: G. 600.000 (incluye cena y participación de sorteos).

* Programa completo. La agenda de actividades se desarrollará de la siguiente manera:

Jueves 9 de julio

18:00 Recepción de delegaciones participantes del exterior e interior en el Pub Naranja.

Viernes 10 de julio

10:00 Pesca de playa - Lugar: Rancho Sajonia

Categorías habilitadas: Cadete, Infantil, Juvenil, Damas y Mayores.

Inscripción: 50.000 guaraníes.

15:00 Pesca a remo - Categoría: Mayores

Sábado 11 de julio

06:00 Desayuno de confraternidad en el quincho Bambú

07:00 Fiscalización de embarcación participantes (3 equipistas por embarcación). Pontón de bajada de lanchas

8:30 Lanzamiento de corona en homenaje a los socios fallecidos

8:30 Iinicio de la competencia. Largada frente al Club

16:30 Finalización de la competencia

18:00 Publicación de resultados provisorios

18:30 Publicación de resultados oficiales

19:00 Recepción de equipistas e invitados para la premiación en el salón social para la entrega de premios

22:00 Despedida de delegaciones.