Ayolas será sede del primer concurso de pesca “Paz del Chaco”

El presidente del Club de Pesca Yacyretá de Ayolas, Hugo Nill, señaló que la primera edición del concurso de pesca en conmemoración de la Paz del Chaco tiene como objetivo fortalecer el turismo y generar movimiento económico en la comunidad ayolense. El evento se desarrollará el próximo sábado en aguas del río Paraná, de 08:00 a 16:00.

Nill explicó que durante la competencia se implementará la modalidad de pesca con devolución. Los participantes podrán capturar hasta cinco piezas de especies como dorado, surubí, boga, pacú y manguruyú.

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Podrán participar equipos de pesca deportiva locales, nacionales y extranjeros, integrados por personas mayores de edad o menores desde los cinco años cumplidos, siempre que estos últimos concurran con sus padres o tutores, cuenten con la autorización correspondiente y formen parte del equipo familiar.

Todas las embarcaciones deberán ajustarse a las reglamentaciones establecidas por la Prefectura Naval Paraguaya en cuanto a las condiciones de navegación. Será obligatorio que los concursantes cuenten con silbato, chaleco salvavidas, remo y ancla.

“Hace ya un tiempo la comisión directiva viene organizando este primer concurso en homenaje a la Paz del Chaco, que se recuerda cada 12 de junio. En principio se pensó como algo local, pero se fue transformando en algo nacional e internacional porque muchas personas se están inscribiendo. Los competidores podrán acceder a premios económicos”, manifestó Nill.

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Los interesados en participar del certamen podrán inscribirse hasta el sábado 13 de junio, minutos antes del inicio del evento. Para mayor información, pueden comunicarse a los números de celular 0975 613443 y 0971 755312.

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