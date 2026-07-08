Tour Elevia Pádel Open se disputará en el mes de agosto en Encarnación

Las canchas del Club Los Cedros y otras de Encarnación se preparan para recibir al Circuito Elevia Pádel Open 2026, evento que tiene fecha confirmada, será del 13 al 16 de agosto próximos.

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El evento corresponde al Tour Elevia, con las justas en las categorías de Primera y nueve categorías Amateur, con expectativa de unas 120 parejas de la región, con premios en metálico, mas de 4.000 dólares americanos en premios.

* Las categorías:

Damas: 5ª, 6ª, 7ª y 8ª;

Caballeros: 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª.

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El circuito Elevia 2026 consta de varias fechas y es una competencia regional, de gran impacto deportivo y turístico en la región.

La sede principal del evento raquetero será el Club Los Cedros. Asimismo varias canchas de la Perla del Sur serán las subsedes, como escenario de las competencias regionales.

En cuanto al Tour, la primera cita se realizó en Argentina, en mayo pasado, asimismo será la tercera fecha en el mes de la Primavera.

En noviembre se anuncian fechas dobles en Argentina y nuestro país.

Las finales del Circuito Interclubes de Pádel (CIP) serán en el mes de octubre, Top 8 Elevia con puntaje ránking x2.

Finalmente, el mes de diciembre será el corolario del Tour Elevia con el Máster, Top 8 CIP.