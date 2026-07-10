Polideportivo
10 de julio de 2026 a la - 14:54

Sinner no da opción a Djokovic y repite final en Wimbledon

Jannik Sinner (24 años) definirá el domingo el título de Wimbledon con Alexander Zverev.
Jannik Sinner (24 años) definirá el domingo el título de Wimbledon con Alexander Zverev.NEIL HALL

El vigente campeón, el italiano Jannik Sinner, no dio opción al serbio Novak Djokovic y tras ganar en tres mangas alcanzó por segundo año seguido la final de Wimbledon.

Por ABC Color

La victoria de Jannik Sinner sobre Novak Djokovic en la segunda semifinal del día fue por 6-4, 6-4 y 6-4. El transalpino alcanzó por segundo año seguido la final del torneo de Wimbledon, que disputará el domingo ante el alemán Alexander Zverev.

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El primer italiano en llegar a varias finales en el All England Club y el tercero en activo en conseguirlo, junto a Carlos Alcaraz y el propio Djokovic, tardó dos horas y veinte minutos en resolver un compromiso más desnivelado de lo previsto.

El #1 del mundo, que cumplió su revancha de la semifinal del Abierto de Australia que ganó el balcánico, en el cara a cara más reciente entre ambos, sumó su decimotercera victoria seguida en la hierba de Londres y la #99 en Grand Slam.

El domingo pujará por su quinto título en un torneo major contra Sascha Zverev, que derrotó al británico Arthur Féry, #114 del mundo, por 7-6 (7/0), 6-2 y 6-4.