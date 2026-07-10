Sinner no da opción a Djokovic y repite final en Wimbledon

La victoria de Jannik Sinner sobre Novak Djokovic en la segunda semifinal del día fue por 6-4, 6-4 y 6-4. El transalpino alcanzó por segundo año seguido la final del torneo de Wimbledon, que disputará el domingo ante el alemán Alexander Zverev.

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El primer italiano en llegar a varias finales en el All England Club y el tercero en activo en conseguirlo, junto a Carlos Alcaraz y el propio Djokovic, tardó dos horas y veinte minutos en resolver un compromiso más desnivelado de lo previsto.

El #1 del mundo, que cumplió su revancha de la semifinal del Abierto de Australia que ganó el balcánico, en el cara a cara más reciente entre ambos, sumó su decimotercera victoria seguida en la hierba de Londres y la #99 en Grand Slam.

El domingo pujará por su quinto título en un torneo major contra Sascha Zverev, que derrotó al británico Arthur Féry, #114 del mundo, por 7-6 (7/0), 6-2 y 6-4.