Zverev llega a la final de Wimbledon y supera a Alcaraz en el ránking

El germano Alexander Zverev, de 29 años, con su triunfo de este viernes por 7-6 (0), 6-2 y 6-4 contra el británico Arthur Fery, ya se ha asegurado ascender al #2 del escalafón mundial en detrimento del español Carlos Alcaraz, lesionado desde abril, que cae al tercer lugar del ránking ATP.
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Sascha Zverev, que semanas atrás logró su primer título del Grand Slam en Roland Garros, que tardó dos horas y quince minutos en superar a Fery.
El alemán jugará la final el domingo contra el ganador del choque entre el #1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, y el serbio Novak Djokovic, siete veces campeón en el All England Club y máximo ganador de torneos grandes del tenis.