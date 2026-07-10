Polideportivo
10 de julio de 2026 a la - 12:18

Zverev llega a la final de Wimbledon y supera a Alcaraz en el ránking

Alexander Zverev se encuentra a un paso de la conquista de su segundo Grand Slam consecutivo.
Alexander Zverev se encuentra a un paso de la conquista de su segundo Grand Slam consecutivo.NEIL HALL

El alemán Alexander Zverev acabó con el sueño británico tras eliminar al único representante local en semifinales de Wimbledon, Arthur Fery, y clasificarse por primera vez en su carrera para la final de Wimbledon.

Por ABC Color

El germano Alexander Zverev, de 29 años, con su triunfo de este viernes por 7-6 (0), 6-2 y 6-4 contra el británico Arthur Fery, ya se ha asegurado ascender al #2 del escalafón mundial en detrimento del español Carlos Alcaraz, lesionado desde abril, que cae al tercer lugar del ránking ATP.

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Sascha Zverev, que semanas atrás logró su primer título del Grand Slam en Roland Garros, que tardó dos horas y quince minutos en superar a Fery.

El alemán jugará la final el domingo contra el ganador del choque entre el #1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, y el serbio Novak Djokovic, siete veces campeón en el All England Club y máximo ganador de torneos grandes del tenis.