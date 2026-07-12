Distinguen a los atletas del Intercurso Deportivo 2026 del Nihon Gakko

Fechas muy especiales para la comunidad del Nihon Gakko y japonesa se conmemoran, dejando en relieve las excelentes relaciones entre el Japón y el Paraguay, y la influencia del país del Sol Naciente para colaborar de gran manera a la calidad de vida de miles de connacionales en nuestra tierra.

Lea más: Brian Fretes, orgullo de la comunidad nihoniana

El Torneo Intercurso de la Secundaria del Nihon Gakko, organizado por el 3er. Año Promoción 2026 es uno de los eventos que permiten conmemorar fechas tan gratas como el Homenaje a los 33º Años de la Institución, la recordación del 90º Aniversario de la Inmigración Japonesa al Paraguay y los 107º años de Amistad entre el Japón y el Paraguay.

El certamen se había iniciado ya en abril pasado y la clausura fue en la primera semana de este mes.

Los participantes fueron: 3er. año Promo 2026, 2° año Promo 2027, 1er. año Promo 2028, 9° Promo 2029, 8° Promo 2030 y 7° Promo 2031.

Todo enfoque de la institución responde a programas pedagógicos que buscan siempre crear espacios de camaradería deportiva entre sus estudiantes y que puedan desarrollar las distintas disciplinas, interrelacionados con la expresión artística-cultural de cada estudiante, buscando siempre mejorar la calidad de vida y alcanzar la excelencia y la felicidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los galardonados

Los mejores del certamen Intercurso fueron los siguientes:

Futsal FIFA (Masculino) - 3er. Ciclo EEB

-Campeón: 9° Promoción 2029

Vice Campeón: 8vo 2da Sección Promoción 2030

Goleador: Jorge Zapata

Mejor Arquero: Pedro Aguinaga

Futsal FIFA (Masculino) - Nivel Medio

-Campeón: 3er. Año 3ª Sección - Promoción 2026

-Vice Campeón: 2° 4ª Sección

-Goleador: Elías Osorio

-Mejor Arquero: Leandro Palacios

Handball (Femenino) - 3er. Ciclo EEB

-Campeón: 9° Grado-Promoción 2029

-Vice Campeón: 8° Grado Promoción 2030

-Goleadora: Guadalupe Semidei

-Mejor Arquera: Soyuki Acosta.

Handball (Femenino) - Nivel Medio

-Campeón: 2° Año - Promoción 2027

-Vice Campeón: 3er. Año Promoción 2026

-Goleadora: Yennifer Monges

-Mejor Arquera: Yelena Bareiro

Vóleibol (Mixto) - 3er. Ciclo EEB

-Campeón: 9° 2ª Sección - Promoción 2029

-Vice Campeón: 8° 2ª Sección Promoción 2030

Vóleibol (Mixto) - Nivel Medio

-Campeón: 3er. Año 1ª Sección - Promoción 2026

-Vice Campeón: 2° Promoción 2027.

Coordinación de los eventos

Las actividades son coordinadas por la autoridades de la institución:

Director General: Dr. Dionisio Ortega;

Directora Pedagógica: Dra. Hermelinda Alvarenga de Ortega;

Coordinador Deportivo: Quím. Farm. Rubén Zacarias;

Coordinadora General y Nivel Medio: Dra. Karina Borba;

Coordinadora del 3er. Ciclo-EEB: Lic. Carmen Sánchez.