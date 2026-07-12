Inter derrota a Cerro Porteño y se consagra en el Femenino de hándbol

Inter derrotó a Cerro Porteño por el marcador de 25-17 para gritar campeón en el Apertura de la Superliga Femenina de balonmano de la Confederación Paraguaya de Handball. También se definieron las demás categorías en la rama femenina.
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El partido en la categoría principal se inició parejo en el primer tiempo, y luego fueron desnivelando las “colegialas” para derrotar a las azulgranas y rescatar el título en este Torneo Apertura 2026.
* Otras definiciones. Los títulos en las demás categorías fueron para:
Internacional, en Júnior (Sub 20), que derrotó 33-22 a Cerro Porteño;
Cerro Porteño en Juvenil (Sub 18), que se impuso a Triunfo por la mínima, 28-27:
Nueva Estrella en Cadetes (Sub 15), imponiéndose a Triunfo por 25-21;
Triunfo le ganó 29-22 a Santa Elena en Infantil (Sub 13);
Cerro Porteño que obtuvo la victoria frente a Triunfo, por el marcador de 22-19 en la categoría Sub 12;
Nueva Estrella en la categoría Alevín (Sub 10), ganando 15-7 a Cerro Porteño;
Nueva Estrella le ganó 7-5 a Villa Elisa en Sub 8.