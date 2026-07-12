Presentaron Sudamericano de Clubes de Futsal AMF, que arranca este fin de mes

La Confederación Sudamericana de Fútbol de Salón será la organizadora del Campeonato “Paraguay 2026″, que se realizará del 28 de julio al 1 de agosto del año en curso, con la participación de los clubes 12 de Junio de Barrio Jara y Deportivo Atenas de Tacumbú.

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Este será la edición 45° del certamen, y se realizará conforme al sistema de los últimos años por zonas, en este caso se disputará en nuestro país la Zona Sur de Clubes. Los mejores de este certamen tendrán el cupo para dirimir el campeonato absoluto con los de la Zona Norte.

El lanzamiento del certamen regional fue en el salón auditorio “Don Jaime Arroyabe Rendon” de la AMF y se informó que el escenario de los partidos regionales será el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del club Sol de América.

En cuanto a los representantes paraguayos, el 12 de Junio es el vigente monarca, consagrándose en el Sudamericano que se realizó en 2022, en Calarcá, Colombia, mientras que el otro team guaraní será el Deportivo Atenas.

* Grupos. Los equipos estarán divididos en dos series:

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Grupo A: Palermo de Uruguay, 12 de Junio (Paraguay), SAF Talisman (Brasil) y Cotas Juniors (Bolivia);

Grupo B: San Miguel de Uruguay, Atenas (Paraguay), Deportivo Churros (Chile) y Furia Cruceña (Bolivia).

El costo de las entradas para la fase de grupos será de G. 10.000 en general.