El Operativo Mundial C16 “Paraguay 2026″, se puso en marcha

Organizadores, directivos, cuerpo técnico y la preselección de chicos salonistas ya están inmersos en el Operativo Copa del Mundo C16, que se celebrará en el mes de la Primavera en Carmen del Paraná (sede principal) y Coronel Bogado (subsede), Departamento de Itapúa.

Lea más: Nacional Femenino en Bella Vista

El combinado preseleccionado ya está metido en los primeros entrenamientos. El escenario del primer encuentro para los chicos fue la cancha de Simón Bolívar, en Trinidad.

El certamen ecuménico está marcado para que arranque el 7 de septiembre del año en curso, con la participación de 12 selecciones de todo el mundo.

Los escenarios serán los polideportivos “Tupã Ra’y” de Carmen del Paraná y “Padre Mauricio” de Coronel Bogado.

Para dar el “puntapié inicial” al operativo se encontró el vicepresidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, Rolando Alarcón, con la presencia decenas de juveniles salonistas provenientes de distintos clubes del área Metropolitana, así como del Cuerpo Técnico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Precisamente, el coach es Juan Alcaráz, asistido por Alfredo Gavilán, Renato Chaparro preparador físico, José Mereles médico, Raúl Amarilla fisioterapeuta y Alcides González, como coordinador.