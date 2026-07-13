Algunos favoritos arrancan mejor la Segunda Etapa de la Liga Premium de futsal

El vigente campeón Cerro Porteño y Afemec, uno de los aspirantes a arrebatarle el título, iniciaron la Liguilla de Segunda Etapa de la Premium con triunfos, en el Grupo A. En el Grupo B, Exa Ysaty habló claro que quiere meterse en la puja por el cetro, sin embargo, Olimpia no sacó provecho de la localía en el arranque de esta fase.
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Los azulgranas golearon por 7-1 a San Cristóbal, sumando 6 unidades, ya que arrancó con bonus de 3 puntos, al culminar en el primer lugar en la fase regular.
Ahora los clasificados se encuentran divididos en dos series.
Por su parte, Afemec derrotó ajustadamente por 3-2 a Recoleta FC. Los “educadores” asestaron el gol del triunfo en las escaramuzas finales del cotejo.
En el Grupo B, Exa Ysaty sigue por la buena senda, y fue categórico contra Star’s Club, goleando 10-1 a los galácticos, sumando 5 puntos, ya que el team de exalumnos consiguió 2 puntos de bonificación.
Olimpia resignó puntos al igualar 1-1 en su territorio, recibiendo al Deportivo Santaní.
* Puja por quedarse en la división. En el Grupo C a pelea es muy distinta, y es con fines de mantenerse en la Liga Premium.
Presidente Hayes fue sorprendido por Coronel Escurra, que le ganó 5-2.
El otro club que salió airoso en la fecha inicial fue el 3 de Mayo, que derrotó como anfitrión por 7-5 a Sol/Campoalto.
Síntesis
Grupo A
Cerro Porteño 7 - San Cristóbal 1
Cancha: Polideportivo del Club Sol de América. Primer árbitro: Bill Villalba. Segundo árbitro: María Cáceres. Tercer árbitro: Diego Caballero. Cronometrista: Darío Ramírez.
Cerro Porteño 7: Marcio Ramírez (C); Alan Rojas, Óscar Martínez, Constantino Vaporaki, Jorge Espinoza. Alternaron: José Sosa, Joseph Stanley, Pablo Alcaraz, Jorge Sarubbi, Luciano Garozzo, Aldo Cabrera, Gonzalo Agüero, Diego Poggi, Elías Zalema. DT: Rodrigo Gabriel Ayala.
San Cristóbal 1: Lucas Mendieta; Fabrizio Acosta, Mauricio Ayala, Carlos Aguada, Joel Ibarra (C). Alternaron: Jesús Irala, Matías Mareco, Sebastián Ovelar, Héctor Benítez, Mauro Mancuello, Elías Álvarez, Norberto Garcete. DT: Emilio Pereira.
Goles: 4’ PT Alan Rojas, 9’ PT y 15’ PT Gonzalo Agüero, 11’ PT Oscar Martínez, 3’ ST Pablo Alcaraz, 9’ ST y 10’ ST Diego Poggi (CCP); 11’ ST Joel Ibarra (SC).
Amonestado: 5’ PT Lucas Mendieta (SC).
Afemec 3 - Recoleta FC 2
Cancha: Polideportivo del Club Sol de América. Primer árbitro: Édgar Barrios. Segundo árbitro: Fany Martínez. Tercer árbitro: Luis Trinidad. Cronometrista: Mónica Ferreira.
Afemec 3: Natalicio Velázquez; Óscar Basualdo, Christian Silva (C), Enzo Sosa, Juan Benítez. Alternaron: Quimey González; Sergio Morel, Lucas Nymann, Pablo González, Arturo Benítez, Kevin Servián, Oliver Ocampo, Joel Recalde, Marcelo Escobar. DT: Ariel Rivaldi.
Recoleta FC 2: Carlos Espínola (C); Arturo González, José Aranda, Guillermo Pesoa, Diego Fukuoka. Alternaron: Juan Pasmor, Moisés Mendoza, Matías González, Miguel Ovelar, Diego González, Luis Duarte, Josué Valiente, Nicolás Llanes, Alejandro Riveros. DT: José Santander.
Goles: 6’ PT Joel Recalde, 18’ ST Lucas Nymann, 19’ ST Christian Silva (A); 10’ PT Josué Valiente, 16’ ST Miguel Ovelar (R).
Amonestados: 3’ ST Enzo Sosa (A); 20’ PT Miguel Ovelar, 20’ PT Diego González, 18’ ST Arturo González (R).
Expulsado: 19’ ST Arturo González (R).
Posiciones
1º Cerro Porteño 6
2º Afemec 3
3º Recoleta FC 0
4º San Cristóbal 0
Grupo B
Exa Ysaty 10 - Star’s Club 1
Cancha: Polideportivo Colegio Ysaty. Primer árbitro: Silvio Coronel. Segundo árbitro: Carlos Martínez. Tercer árbitro: Raúl Quintana. Cronometrista: Liz Aguirre.
Exa Ysaty 10: João Ríos; Iván Méndez, Leandro Acosta, Pedro Garay, Alejandro Argüello. Alternaron: Mario Ortiz, Lucas Leiva, Hernán Samudio, Alex López, Cristian Escobar, Octavio Mora, Fernando Brambilla, Jorge Valdez, José Balbuena. DT: Roberto del Pozo.
Star’s Club 1: Esteban Gill; Carlos Galarza, Andrés López, Kevin Santos (C), Marcelo Benítez. Alternaron: Manuel Acosta, Thiago Segovia, Ricardo Gaona, Edson Recalde, Víctor Duré, Carlos Alarcón, Jorge Lugo. DT: Jorge Cateura.
Goles: 7’ PT José Balbuena, 15’ PT y 16’ PT Alejandro Argüello, 18’ PT y 19’ PT Pedro Garay, 2’ ST Iván Méndez, 13’ ST y 18’ ST Jorge Valdez, 15’ ST Leandro Acosta, 19’ ST Cristian Escobar (EY); 10’ PT Jorge Lugo (SC).
Amonestados: 16’ PT Carlos Alarcón, 8’ ST Jorge Lugo, 10’ ST Carlos Galarza (SC).
Olimpia 1 - Deportivo Santaní 1
Cancha: Polideportivo Olimpia Sacramento. Primer árbitro: Jorge Martínez. Segundo árbitro: Adán Villalba. Tercer árbitro: Raúl Zalazar. Cronometrista: Aracely Gómez.
Olimpia 1: Igor Insfrán; Iván González, Hugo Martínez, Ramón Godoy, Marcos Solís. Alternaron: Alan Denis, Marcos Giménez, Antonio Ozuna, Julio Yeza, José Bobadilla, Juan Gómez (C), Juan Morel, Jonatan Franco, Nicolás Zaffe. DT: Ariel Boderone.
Deportivo Santaní 1: Francisco Franco (C); José Brítez, Guido Fleitas, Rubén Mujica, Diego Guillén. Alternaron: Andrew Almada, Brahiam Sanabria, Jonathan Peña, Raúl Vera, Juan Martínez, Gustavo Safuan, Raúl Altamirano, Sergio Cardozo, Carlos Escobar. DT: Alder Gauto.
Goles: 7’ PT Julio Yeza (O); 4’ ST Rubén Mujica (DS).
Amonestados: 8’ ST Hugo Martínez (O); 18’ PT José Brítez, 12’ ST Raúl Vera (DS).
Posiciones
1º Exa Ysaty 5
2º Olimpia 1
3º Santaní 1
4º Star’s Club 0
Grupo C
Presidente Hayes 2 - Coronel Escurra 5
Cancha: Presidente Hayes. Primer árbitro: Elías Ferreira. Segundo árbitro: Gustavo Cáceres. Tercer árbitro: Ernesto Ramos. Cronometrista: Carlos Chaparro.
Presidente Hayes 2: Sebastián Trotte; Édgar Barreto, Manuel Morel, Elías Trotte, Federico Gómez. Alternaron: Juan Bernabé, Ezequiel Vera, Kevin Melgarejo, Federico Navarro, Tiago Ferreira, Fredy Frutos, Lucas Alonso, Enzo Torres, Jeremías Aranda. DT: Jorge Medina.
Coronel Escurra 5: Álbaro Alegre; Sergio Brítez, Iván Escobar, Derlis Mora, Guillermo Duarte (C). Alternaron: Marcelo Núñez, Gonzalo Fleitas, Alan Melgarejo, Bruno Servián, Rubén Mongelós, Néstor Pintos, Franco Zaracho. DT: Rubén Mongelós.
Goles: 15’ PT Manuel Morel, 16’ PT Elías Trotte (PH); 14’ PT Derlis Mora, 4’ ST y 5’ ST Iván Escobar, 13’ ST Guillermo Duarte, 17’ ST Néstor Pintos (CE).
Amonestado: 14’ PT Freddy Frutos (PH).
3 de Mayo 7 - Sol/Campoalto 5
Cancha: Cancha del 3 de Mayo. Primer árbitro: Feliciano Fariña. Segundo árbitro: José Recalde. Tercer árbitro: Ángel Galeano. Cronometrista: Cristhian Chaparro.
3 de Mayo 7: William Aquino; José Gómez, Rodrigo García, Arnaldo Villasboa, Dionisio Samaniego. Alternaron: Nelson Bogarín; Moisés Domínguez, Julio Salinas, Rodrigo Colmán, Jorge Silva, Carlos González, Matías Martínez, Braihan Gauto, Édgar Cáceres. DT: Orlando Cáceres.
Sol/Campoalto 5: Pedro Bogado; Marcos Coronel, Matías Samudio, Federico Ríos, Williams Pereira (C). Alternaron: Fernando Zárate, Cristhian Invernizzi, José Colmán, Augusto Ovelar, Celso Arce, Víctor Maciel, Édgar Peralta, Sebastián Eulerich, David Rodríguez. DT: Orlando Cáceres.
Goles: 10’ PT y 20’ PT Matías Martínez, 13’ Julio Salinas, 19’ PT, 6’ ST y 18’ ST José Gómez, 1’ ST Carlos González (3M); 5’ PT y 3’ ST Marcos Coronel, 2’ ST Matías Samudio, 10’ ST Augusto Ovelar, 19’ ST Fernando Zárate (SC).
Posiciones
1º Coronel Escurra 3
2º 3 de Mayo 3
3º Sol Campoalto 0
4º Presidente Hayes 0.