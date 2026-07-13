Sergio Villasanti lidera una exitosa cosecha paraguaya en Brasil con tres coronas internacionales

El Brazilian Jiu-Jitsu paraguayo dejó una imagen muy positiva en Río de Janeiro, donde una reducida delegación nacional compitió en tres certámenes internacionales de primer nivel y regresó con una importante colección de medallas.

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La primera parada fue el Abu Dhabi Grand Slam de la AJP, uno de los campeonatos más prestigiosos del calendario mundial de la disciplina. Allí, Sergio Villasanti se quedó con el primer puesto en su división, confirmando su gran momento deportivo.

En la rama infantil, Arturo Lezcano también celebró el título de campeón, mientras que Fabricio Villasanti completó una destacada presentación con la medalla de plata.

El buen rendimiento paraguayo se mantuvo en el Rio Winter International Open, organizado por la IBJJF, donde Sergio volvió a imponerse en su categoría para sumar un segundo título en la gira brasileña.

En las divisiones Kids, Arturo Lezcano alcanzó el subcampeonato y Fabricio Villasanti repitió una sólida actuación al quedarse nuevamente con la presea de plata.

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La participación nacional concluyó en el Rio Winter International Open No-Gi, también bajo la organización de la IBJJF. Allí, Sergio Villasanti cerró un fin de semana inolvidable al conquistar su tercera medalla de oro, ratificando su dominio durante toda la competencia.

Por su parte, Fabricio Villasanti volvió a subir al podio con otra medalla de plata en la categoría infantil.

Con tres campeonatos para Sergio Villasanti y varias preseas obtenidas por los representantes juveniles, Paraguay cerró una gira altamente positiva en Brasil, reflejando el crecimiento sostenido del Brazilian Jiu-Jitsu nacional y el prometedor futuro de sus nuevas generaciones.