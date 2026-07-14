El Ángel Ximénez ficha al lateral argentino Nico Bonanno

El experimentado jugador llega procedente del Nava con un destacado bagaje de diez años en la máxima categoría del balonmano nacional, donde también ha defendido los intereses del Huesca, del Granollers, del Bidasoa y del Anaitasuna.

La firma de Bonanno se suma a las contrataciones del portero Matej Asasin y del primera línea Quim Rocas, apuntalando así las primeras bases de una plantilla que buscará consolidar un buen grupo de trabajo para llevar a la entidad andaluza lo más lejos posible en la competición.

En sus primeras palabras difundidas por su nuevo equipo, Bonanno se ha mostrado muy ilusionado por disfrutar a favor del apasionado ambiente del pabellón pontanés tras una década visitándolo como rival, subrayando además la necesidad de realizar una campaña estable para evitar llegar al tramo final del curso con la incertidumbre de la permanencia.