Campesinos llegan a Asunción y anuncian dos días de protestas

Las movilizaciones campesinas volvieron este martes a las calles de Asunción. Integrantes de la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU) iniciaron una serie de protestas frente al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Actualmente, la calle Independencia Nacional permanece bloqueada entre Piribebuy y Manduvirá, frente al MUVH, desde donde los manifestantes iniciaron su recorrido por las instituciones públicas. Los campesinos irán luego al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

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La manifestación se da pocas semanas después de que organizaciones campesinas cuestionaran el informe de gestión del presidente Santiago Peña sobre la situación del sector rural, al denunciar que el campo continúa enfrentando problemas estructurales relacionados con el acceso a la tierra, la vivienda y la producción.

Exigen soluciones para viviendas, tierras y agricultura familiar

Esther Leiva, dirigente de la CTCU y oriunda de San Pedro, explicó que la movilización busca abrir una mesa de diálogo con las autoridades. Indicó que uno de los principales reclamos es la agilización de numerosos expedientes para acceder a viviendas sociales, que, según afirmó, llevan años esperando respuesta.

“El campesino tiene derecho a acceder a una vivienda digna”, sostuvo. Añadió que existen proyectos pendientes en departamentos como Caazapá, Caaguazú, Itapúa y Paraguarí, donde, según dijo, la documentación ya fue presentada hace tiempo, pero las soluciones nunca llegaron.

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Además, señaló que solicitarán al MAG fortalecer el acompañamiento a la agricultura familiar campesina y generar mejores condiciones para la producción.

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“La migración masiva del campo hacia Brasil, Argentina o España demuestra el abandono que vive el sector. No hay mercado para la producción y las familias terminan desintegrándose”, lamentó.

También reclaman por escuelas rurales y problemas de tierras

Dentro del recorrido previsto para este martes figura una visita al MEC, donde la organización pretende presentar reclamos relacionados con la infraestructura escolar y la falta de docentes.

Leiva afirmó que existen escuelas rurales “que se están cayendo a pedazos” y denunció la falta de rubros para profesores, situación que —según indicó— afecta el acceso a la educación en numerosas comunidades.

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Posteriormente acudirán al Indert para insistir en soluciones a conflictos por la tenencia de tierras.

“Tenemos compañeros con muchos problemas de tierras y necesitamos sentarnos a conversar para encontrar una solución”, expresó.

“No venimos a crear problemas”, afirman dirigentes

Por su parte, el dirigente Fabio Aguirre señaló que unas 600 familias de nueve departamentos participarán de la movilización si no obtienen pronta respuesta.

Explicó que el objetivo no es generar enfrentamientos, sino lograr que los ministros reciban a la delegación y atiendan los reclamos.

“No venimos a pelear ni a perjudicar a los trabajadores. Venimos a conversar con los ministros porque siempre somos nosotros los que escuchamos y nunca nos escuchan a nosotros”, afirmó.

También cuestionó la paralización de programas habitacionales y sostuvo que existen empresas constructoras que aún no cobran por obras ejecutadas, lo que, según dijo, afecta la continuidad de proyectos de viviendas sociales.

Protestas podrían extenderse por dos días

Los dirigentes advirtieron que las movilizaciones continuarán este martes y miércoles, dependiendo de las respuestas que obtengan de las autoridades.

Aunque reconocieron las molestias ocasionadas por los cierres parciales de calles, pidieron comprensión a la ciudadanía.

“Tenemos derecho a reclamar. Ojalá podamos volver pronto a nuestras comunidades con compromisos concretos y respuestas para nuestro pueblo”, expresó Leiva.

Desde la organización señalaron que, si son recibidos por las autoridades y se logran acuerdos, las manifestaciones podrían levantarse antes de lo previsto.

Lamentan discriminación

Por otra parte, en medio del debate que recientemente se instaló en el país sobre la existencia de discriminación, a raíz de la polémica generada por las declaraciones del futbolista francés Kylian Mbappé y Celeste Amarilla, los dirigentes de la Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU) aseguraron que el sector campesino enfrenta prácticas discriminatorias cuando se moviliza hasta la capital para reclamar sus derechos.

El vocero Fabio Aguirre sostuvo que los manifestantes sienten que son tratados de manera diferente apenas llegan a Asunción.

“Apenas venimos ya nos piden despejar y retirarnos, cuando lo único que buscamos es que los ministros nos reciban para conversar. No venimos a crear problemas ni a perjudicar a los trabajadores”, afirmó.

Además, señaló que el cierre de las plazas públicas deja a las delegaciones sin espacios donde permanecer durante las jornadas de protesta, por lo que consideran que la movilización en las calles es la única alternativa para hacer visibles sus reclamos.