Escuela de remo de El Mbiguá activa a full en las vacaciones de invierno

Con una gran cantidad de pequeños potenciales atletas arrancaron las actividades del remo en el Club Nacional de Regatas El Mbiguá, bajo la tutela del profesor Juan Carlos Battioni y compañeros, dirigidas a todos los interesados en esta disciplina deportiva.

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Apenas se cerró en la semana pasada el Campeonato Sudamericano U17 en Asunción, rápidamente la Bahía se vio “invadida” por las embarcaciones de remo con menudos timoneles al mando de las mismas.

Con un éxito total empezaron las clases en lo que se denomina una Colonia de Vacaciones con énfasis en el remo, consistentes en clases gratuitas.

Las clases se desarrollan de lunes a viernes, y van dirigidas a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, pero principalmente a los niños y jóvenes, en franja etaria de 10 a 17 años.

El profe Battioni, un gran formador de atletas de las regatas, está encabezando al team para esta actividad.

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“Batts” es un gran profesional formador de los remeros del club y de la selección paraguaya, que tuvieran gran destaque en los últimos eventos regionales, como Odesur, Olimpiadas, y otros.

También el profesor “Guille” Brítez comentó sobre el “exitoso arranque de la Colonia de Vacaciones, con jornadas llenas de juegos, deporte, aprendizaje y muchas sonrisas”.

La próxima semana seguirán las actividades en el Club de la Bahía, para que niños, jóvenes y adultos, puedan vivir de cerca las actividades programadas, en el marco de un ambiente familiar y saludable, con una de las disciplinas deportivas más completas que existen.