El Club Náutico Zárate se consagró campeón Sudamericano de Remo U17 en la Bahía

El Club Náutico Zárate de Argentina fue el mejor del Campeonato Sudamericano de Remo Sub 17 “Asunción 2026″ que se celebró durante dos días, el fin de semana pasado, en aguas del Río Paraguay, en la Bahía de Asunción.

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El equipo argentino se coronó al conseguir las mejores marcas en remo olímpico, así como en modalidades como remo costal, remorgómetro individual y postas.

Los integrantes del equipo albiceleste de Zárate fueron: José McNally, Pedro Sosa, Lisandro Galeano, Ciro Fernández, Diosnel Pinard, Bastian Porta, Benjamín Fernández, Juan Coali, Fausto Milivinti, Juan Sarapura, Luca Lauga, Benjamín Zollner, Benjamín Suárez, Lucio Possoco, Dante Esquitin, Ciro Quintana, Bruno Molina, Elías Aballay, Michelle Weber, Victoria Gómez, Zaira Roggi, Danisa Plnardi, Camila Peralta, Olivia Alderete, Valentina Cabrera, Matilda Poli, Jana Paredes y Nina Nevott.

El cuerpo técnico está conformado por Rocío Galop, Martín Butuz y Mariano Sosa.

Numerosas delegaciones de toda la región tomaron parte del evento donde resaltó la excelente organización por parte de la Federación Paraguaya de Remo (Fepare).

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Próxima cita en Valdivia

La organización remera ya realizó el lanzamiento de la sede la siguiente cita Sudamericana U17, prometiendo que cada año se realizará este importante evento, sin dejar pasar ninguno, como ocurría en temporadas anteriores con esta categoría.

De esta forma, Chile fue congraciada con la adjudicación de sede para el evento de remo.

La sureña ciudad de Valdivia, en el país trasandino, fue escogida para albergar a los juveniles el siguiente año.