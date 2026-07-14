Martes, 14 de julio de 2026

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

. Además, previa de la segunda semifinal, Inglaterra-Argentina, que se juega el miércoles en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia (EEUU) y ruedas de prensa de los protagonistas. Por Andrea Montolivo

- Cobertura del seguimiento del partido por parte de los aficionados desde distintas ciudades: Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, París y Ramala, entre otras.

- Atlanta (EE.UU.). Inglaterra-Argentina también se juega en el banquillo, con un duelo entre Thomas Tuchel y su capilar estudio táctico, y Lionel Scaloni, que construyó los éxitos de la Albiceleste a base de pragmatismo, gestión y liderazgo, en el que todo gira alrededor de Leo Messi y de garantizar el contexto ideal para marcar la diferencia. Por Andrea Montolivo.

- Redacción Deportes. El Último Tango de Lionel Messi tendrá que esperar. Al menos en lo que concierne a su adiós en el Mundial 2026, ya que el 10 argentino lidera a la Albiceleste que se medirá con Inglaterra este miércoles en la segunda semifinal del torneo en Atlanta. Por Claudia Aguilar Ramírez

- Redacción Deportes. Con disgusto, rabia e ironía, en otras ocasiones haciendo gala de buen humor o dejando una protesta seria o testimonio de pasión. Así se han escuchado las frases que más han impactado en lo que va del Mundial, que comenzó el 11 de junio.

- Atlanta (EE.UU.). La FIFA trabaja en colaboración con las autoridades de Atlanta, sede este miércoles de la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina, para asegurar medidas de alta seguridad y garantizar que, como se ha visto a lo largo del torneo, el partido se desarrolle en un clima pacífico dentro y fuera del campo, informó el organismo que rige el fútbol mundial en una nota facilitada a EFE. Por Andrea Montolivo.

- Buenos Aires. La semifinal mundialista ante Inglaterra representa para Argentina un duelo cargado de historia dentro y fuera del campo, con antecedentes que se remontan a 'la Mano de Dios' en 1986 -poco después de la guerra de Malvinas-, a un tenso choque en 1966 y hasta a los orígenes del fútbol en el país suramericano. Por Sebastián Rodríguez Mora

- Buenos Aires. A horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra que se disputará este miércoles en Atlanta, excombatientes de la guerra por las islas Malvinas reconocen en diálogo con EFE que este duelo futbolístico, que revive una rivalidad que se remonta al conflicto armado de 1982, "no es un partido más". Por Florencia Pessarini y Laura Guarinoni.

Le Lioran (Francia). Tras la jornada de descanso del lunes, el 113 Tour de Francia se reanuda con la disputa de la décima etapa, de montaña entre Aurillac y Le Lioran sobre un duro recorrido de 166,6 kilómetros con cuatro puertos de tercera categoría, uno de segunda y dos de primera. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Jerusalén. Israel concluye este martes la 22ª edición de los Juegos Macabeos, también conocidos como 'Olimpiadas Judías', que ha reunido a unos 5.000 atletas amateurs judíos durante dos semanas en un ecosistema que, más allá de la competición, está confeccionado para que los deportistas extranjeros abracen el sionismo en un momento de grave crisis reputacional para el país.

- Memorial István Gyulai, en Budapest, última parada del Circuito Continental Oro

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). 10ª etapa: Aurillac-Le Lioran, de 166,6 kms. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026. Primera semifinal: Francia-España (19.00 GMT), en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (EE.UU.) (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA).

. Previa de la segunda semifinal, Inglaterra-Argentina, que se juega el miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (EEUU). Por Andrea Montolivo.

. Ruedas de prensa desde el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

- Cobertura del seguimiento del partido por parte de los aficionados desde distintas ciudades: Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, París y Ramala, entre otras. (FOTO) (VÏDEO)

- Atlanta (EE.UU.). Inglaterra-Argentina también se juega en el banquillo, con un duelo entre Thomas Tuchel y su capilar estudio táctico, y Lionel Scaloni. Por Andrea Montolivo. (FOTO)

- Redacción Deportes. El Último Tango de Lionel Messi tendrá que esperar. Al menos en lo que concierne a su adiós en el Mundial 2026. Por Claudia Aguilar Ramírez. (FOTO)

- Redacción Deportes. Con disgusto, rabia e ironía, en otras ocasiones haciendo gala de buen humor o dejando una protesta seria. Así se han escuchado las frases que más han impactado en lo que va del Mundial, que comenzó el 11 de junio. (FOTO)

- Atlanta (EE.UU.). La FIFA trabaja en colaboración con las autoridades de Atlanta, sede este miércoles de la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina, para asegurar medidas de alta seguridad. Por Andrea Montolivo. (FOTO)

- Buenos Aires. La semifinal mundialista de este miércoles ante Inglaterra representa para Argentina un duelo cargado de historia dentro y fuera del campo. Por Sebastián Rodríguez Mora. (FOTO)

- Buenos Aires. A horas de la semifinal Argentina-Inglaterra excombatientes de la guerra de las Malvinas reconocen a EFE que este duelo futbolístico revive una rivalidad que se remonta al conflicto armado de 1982 y que "no es un partido más". Por Florencia Pessarini y Laura Guarinoni.

- Los Fire de Chicago presentan oficialmente al delantero Robert Lewandowski, procedente del Barcelona. (FOTO)

- Resultados de los partidos de vuelta de la primera ronda de clasificación de la Liga de Campeones (y 15).

- Resultados de los partidos de vuelta de la primera ronda de clasificación de la Liga Conferencia (hasta 16).

- Buenos Aires. Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Abierto Británico. Ruedas de prensa de Jon Rahm, Justin Rose, Scottie Scheffler y Rory McIlroy

- Jerusalén. Israel concluye este martes la 22ª edición de los Juegos Macabeos, también conocidos como 'Olimpiadas Judías', que ha reunido a unos 5.000 atletas amateurs judíos durante dos semanas en un ecosistema que, más allá de la competición, está confeccionado para que los deportistas extranjeros abracen el sionismo en un momento de grave crisis reputacional para el país. (FOTO) (VÍDEO)

- Torneos ATP 250 sobre tierra de Bastad (Suecia) y Gstaad (Suiza) (hasta 19) y Umag (Croacia) (hasta 18)

- Torneos WTA 250 sobre tierra de Iasi (Rumanía) y Atenas (hasta 19).

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Redacción EFE Deportes