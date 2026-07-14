Polideportivo
14 de julio de 2026 a la - 22:30

Programada la segunda fecha de la Liguilla de la Liga Premium de futsal

Exa Ysaty está siendo gran protagonista de la Liga Premium de futsal FIFA.
Exa Ysaty está siendo gran protagonista de la Liga Premium de futsal FIFA.

Cuatro partidos correspondientes a la Segunda Etapa de la Liga Premium de futsal FIFA se disputarán este viernes, mientras la liguilla por la permanencia se jugará el sábado.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Se encuentra en disputa la Segunda Etapa de la Liga Premium de Futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), con los juegos correspondientes a la fase de cuartos de final, mientras los demás equipos pelean por la permanencia en otra serie.

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Este viernes se disputarán los cotejos por cuartos, por los Grupos A y B.

Por el Grupo A jugarán: Recoleta FC vs. Cerro Porteño, en territorio de los “canarios”, desde las 20:30.

Por su parte, San Cristóbal recibirá a Afemec en la “Coope”, desde las 21:00. Ambos locales cayeron en los partidos inaugurales de esta fase.

Por el Grupo B, ambos cotejos se disputarán desde las 21:00: Deportivo Santaní vs. Exa Ysaty en el polideportivo municipal sampedrano, mientras Star’s Club recibirá a Olimpia en su cancha, en Sajonia.

Liguilla por la permanencia

Por el Grupo C de la competencia se disputarán los dos juegos sabatinos, en el polideportivo del club Sol de América.

A la siesta, sobre Quinta Avenida, Coronel Escurra será local enfrentando al 3 de Mayo, en el juego televisado de la fecha. El partidazo lo animarán los dos ganadores de la primera fecha.

En el duelo de perdedores, Sol/Campoalto recibirá a Presidente Hayes, en horario nocturno, a partir de las 20:30.