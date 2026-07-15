Carlos Alcaraz regresaría a mediados de agosto en Cincinnati

En abril, el italiano Jannik Sinner le arrebató el #1 mundial a Carlos Alcaraz al ganarle en la final del Masters 1000 de Montecarlo. El murciano de 23 años se lesionó luego, la semana siguiente, en su inicio en el torneo de Barcelona.

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No juega desde entonces y ha caído al tercer lugar del ránking de la ATP, después de ser baja para el resto de la temporada de tierra batida, incluido un Roland Garros en el que había sido campeón los dos años anteriores.

También renunció a la gira sobre hierba, donde en Wimbledon debía defender los puntos sumados por el subcampeonato de 2025.

El alemán Alexander Zverev, subcampeón este año en Wimbledon y ganador de Roland Garros, le adelantó en la clasificación y es ahora el #2, detrás de Sinner.

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Cincinnati se presenta ahora como el lugar para el esperado regreso de un Alcaraz que pretende estar en el Abierto de Estados Unidos, del 31 agosto al 13 setiembre, un torneo en el que fue el campeón en 2025.