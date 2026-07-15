Dani Vallejo avanza a cuartos de final en Suecia

Daniel Vallejo volvió a demostrar su carácter competitivo y su fortaleza mental para instalarse en los cuartos de final del ATP 250 de Bastad, en Suecia. El paraguayo derrotó este miércoles al neerlandés Botic van de Zandschulp por 2-1, con parciales de 4-6, 6-3 y 7-6 (4), tras 2 horas y 57 minutos de una intensa batalla.

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Vallejo tuvo un comienzo complicado. En el primer set, Van de Zandschulp sacó diferencias gracias a la efectividad de su primer servicio, con el que ganó el 68% de los puntos.

El europeo conectó dos aces, cometió apenas una doble falta y aprovechó la única oportunidad de quiebre que generó para quedarse con el parcial por 6-4. El paraguayo, en cambio, apenas logró colocar el 57% de primeros saques y no pudo salvar ninguna de las dos chances de ruptura que enfrentó.

Lejos de bajar los brazos, el número uno paraguayo reaccionó en el segundo capítulo. Mejoró considerablemente con el servicio, elevando la efectividad de su segundo saque hasta el 79% de los puntos ganados y mostrándose mucho más sólido desde el fondo de la cancha. Con un quiebre oportuno, igualó el partido al imponerse por 6-3.

El tercer set fue una verdadera prueba de carácter. Vallejo solicitó asistencia médica por una molestia en el tobillo, pero decidió continuar y mantuvo un alto nivel pese a la incomodidad física. El paraguayo mostró una enorme capacidad para resistir la presión, salvando las ocho oportunidades de quiebre que tuvo en contra, mientras que su rival no enfrentó ninguna.

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Con el marcador igualado, el encuentro se definió en el tie-break, donde Vallejo sacó a relucir su mejor tenis en los puntos decisivos. Con mayor agresividad y precisión, cerró el desempate por 7-4, sellando una victoria de enorme valor para meterse entre los ocho mejores del certamen sueco.

New territory unlocked 🔓@danivallejo17 becomes the first Paraguayan player to reach an ATP Tour quarter-final since Delgado at 2006 Mumbai! @NordeaOpen | #NordeaOpen pic.twitter.com/9vWkEZxkP0 — ATP Tour (@atptour) July 15, 2026

El paraguayo confirmó una vez más su crecimiento en el circuito ATP y ahora buscará seguir haciendo historia en Bastad, donde disputará los cuartos de final frente al ganador del duelo entre el italiano Stefano Travaglia y el argentino Mariano Navone.