LeBron James rompe el silencio sobre su futuro: “Sea donde sea, va a ser divertido”

A sus 41 años, y tras anunciar hace unas semanas que abandonaba la franquicia de California con la que conquistó el anillo en 2020, “King James” se prepara para disputar su vigesimocuarta temporada en la liga. Lejos de pensar en el retiro, el rey demostró que las críticas siguen siendo su combustible diario. “Espero ver conmigo tanto a mis fanáticos como a los detractores. Va a ser divertido allá donde aterrice, haré lo mejor que sé hacer. Me tomo con un poco de motivación que me digan que ya no soy un factor diferencial” , lanzó picante LeBron ante la locura del público presente.

Además, el astro se tomó un momento para despedirse con agradecimiento de la que fue su casa durante casi una década, dejando claro que guarda un enorme cariño por la organización de púrpura y oro. “Primero que nada, pasé ocho grandes años con Los Angeles Lakers, una de las franquicias más históricas del mundo. Voy a echarlos de menos. Ya estoy deseando ver qué depara lo siguiente mientras voy cerrando las etapas finales de mi viaje” , confesó con nostalgia.

El divertido “visto” a Indiana Pacers y la pasión intacta por el juego

La charla en el Fanatics Fest, de la que también participó la estrella de los Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, sirvió de antesala para un episodio especial del pódcast ‘Mind the Game’ que se publicará el próximo martes. Allí, Haliburton desató las carcajadas de los miles de aficionados al revelar la curiosa e infructuosa propuesta que le hizo a LeBron para fichar por su equipo. “Le envié un mensaje de texto a LeBron hace un mes, antes de que él tomara la decisión de dejar los Lakers. Le dije: ‘Oye, ¿quieres venir a Indiana? Podemos hacer que ocurra algo’. Y él me respondió con dos emoticonos de risa con lágrimas. Eso fue todo lo que obtuve” , relató entre risas el base de los Pacers.

A pesar de su estatus de leyenda viviente, LeBron insistió en que su motivación principal para seguir en las canchas sigue siendo la misma que el primer día. “Me encanta jugar. Me encanta la competición, me encanta salir ahí fuera, jugar contra los mejores del mundo, y seguir siendo capaz de inspirar a la generación más joven y a mi generación” , remarcó la leyenda.

Felicitaciones para los campeones y el abanico de candidatos para el “Rey”

Durante su paso por la Gran Manzana, James tampoco escatimó en elogios para los flamantes campeones de la NBA, los New York Knicks, quienes cortaron una sequía de más de medio siglo liderados por Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns. Tampoco se olvidó de destacar la labor clave de OG Anunoby para tumbar a los San Antonio Spurs en las Finales. “No podemos darles suficiente crédito. Aplaudamos a los Knicks una vez más” , pidió LeBron ante el público local.

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Mientras el mercado de la NBA arde, los rumores sobre su próximo destino no paran de crecer. Tras firmar una última temporada espectacular con promedios de 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias por partido, el cuádruple campeón de la liga analiza dar el último paso de su gloriosa carrera. Las opciones sobre la mesa no son menores: una última función junto a Stephen Curry en los Golden State Warriors, un regreso idílico a los Cleveland Cavaliers, o sumarse al súper proyecto de Miami Heat junto a Giannis Antetokounmpo.

Sea cual sea el destino elegido, el propio LeBron ya se encargó de ponerle condimento a la espera: “Sea donde sea que aterrice en otoño, va a ser divertido” .