Alberto de Mónaco espera que Pogacar esté en la salida de la Vuelta en el Principado

"Tadej Pogacar dijo que estaría en la salida, así que espero que así sea", aseguró el soberano a la prensa, donde recordó que el líder del Tour tiene fijada su residencia en Mónaco.

Gran aficionado al deporte y artífice de que la Vuelta se lance desde su país, Alberto aseguró que otros residentes en el Principado también pueden tomar la salida de la ronda española.

"También espero que esté en la salida nuestro compatriota Victor Langellotti (Ineos). También hay otro corredor formado en Mónaco en el Ineos, (el colombiano) Brandon Rivera. Espero que se hable también de Mónaco desde un punto de vista deportivo", comentó.

Alberto II se felicitó de que Mónaco sea la única Ciudad-Estado que habrá acogido la salida de las tres grandes vueltas: el Giro de Italia en 1968, el Tour de Francia en 2009 y este año la Vuelta a España.

Esta carrera comenzará con una contrarreloj por las calles del Principado el 22 de agosto, antes de dirigirse al día siguiente a Manosque, tras salir de las puertas del Palacio monegasco.