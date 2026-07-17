Ayuso: "Esperemos que Pidcock pague el sábado el esfuerzo"

"Es otro rival duro, vimos el año pasado que es capaz de hacerlo bien en una carrera de tres semanas. Esperemos que el sábado pague todo el trabajo que ha tenido que hacer para recortar la ventaja", aseguró el ciclista del Lidl.

"Es un excelente corredor, no queríamos dejarle tiempo. Me ha superado en la general pero la renta es pequeña, no es demasiado problemático. Hubiera preferido no tenerle tan cerca pero hay que aceptarlo", dijo el español, que sigue liderando la clasificación de mejor joven.

"La jornada de este viernes ha sido muy dura, pero el sábado será otra historia. Hemos rodado casi a 50 y en un perfil como este es increíble. Corredores como yo sufrimos mucho en la parte llana, que era muy larga", dijo.

"El sábado los puertos llegan muy pronto y lo estoy deseando. Conozco bien la etapa, fuimos a reconocerla con el equipo", indicó.

Ayuso lamentó que dejaran demasiado tiempo a la fuga en la que iba Pidcock.

"Al principio estaba en ella Mads Pedersen, de nuestro equipo y luego no hemos podido recortarlo, otros equipos han liderado la caza hasta la subida final", indicó.