El Racing afronta su primer ensayo con Canales como única novedad

La expedición verdiblanca estará repleta de canteranos ante la ausencia de más fichajes, por el momento, y la baja por lesión del georgiano Guliashvili.

Además, tampoco se han incorporado a los entrenamientos, y no es seguro que lo vayan a hacer, ni Salinas, recientemente campeón de Europa con la Selección sub 19, y Gustavo Puerta, que disfruta de sus vacaciones tras cuajar un gran mundial con Colombia.

Los cántabros, que iniciaron las sesiones de entrenamiento el pasado lunes, afrontan una intensa pretemporada en la que, además de la Real Sociedad, se enfrentarán a equipos como Osasuna, Athletic Club, Sporting de Gijón, Alavés o el Wolverhampton inglés.

Todo ello con la intención de llegar en las mejores condiciones posibles al debut liguero ante el Villarreal, el próximo 16 de agosto, a las 17.00 horas, en El Sardinero.